Le président des Émirats arabes unis et le Premier ministre suédois discutent des relations bilatérales et des évolutions régionales lors d’un appel téléphonique

ABOU DHABI, 28 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu un appel téléphonique de Son Excellence Ulf Kristersson, Premier ministre du Royaume de Suède, au cours duquel ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, en particulier dans les secteurs économiques, les énergies renouvelables, la durabilité, la technologie et l’intelligence artificielle, ainsi que dans d’autres domaines représentant des priorités de développement communes, de manière à soutenir les intérêts mutuels et à contribuer à la prospérité durable de leurs peuples.

Les deux parties ont affirmé leur engagement commun à poursuivre le renforcement des relations entre les Émirats arabes unis et la Suède et à élargir leur partenariat de développement de manière à soutenir leurs intérêts mutuels.

Ils ont également examiné un certain nombre de questions régionales, en particulier les développements au Moyen-Orient et leurs graves répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que leur impact sur la sécurité maritime, l’approvisionnement énergétique et l’économie mondiale.