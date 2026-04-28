L’Europe confrontée à une pénurie historique de carburant pour avions après l’arrêt des expéditions du Moyen-Orient

BRUXELLES, 28 avril 2026 (WAM) -- L’Europe fait face à un risque critique de pénurie de carburant pour avions après l’arrêt complet des expéditions en provenance du Moyen-Orient ce mois-ci. Cette perturbation, provoquée par le conflit en cours et la fermeture de routes maritimes clés, survient à un moment délicat alors que l’industrie aérienne se prépare à la haute saison estivale des voyages.

Les données du marché indiquent que les importations européennes de carburant pour avions en provenance du Moyen-Orient disparaîtront totalement en avril, une première historique depuis le début des relevés en 2017, tandis que les exportations directes de la région vers l’Europe ont chuté à des niveaux historiquement bas. Les pays européens membres de l’OCDE consomment environ 1,6 million de barils par jour de carburant pour avions et de kérosène, alors que les raffineries régionales n’en produisent qu’environ 1,1 million de barils, laissant un déficit structurel de 500 000 barils par jour qui doit être comblé par des importations.

L’Europe a historiquement fortement dépendu du Moyen-Orient, qui a fourni environ 60 pour cent des importations extérieures de carburant pour avions du continent l’an dernier, selon les données de Kpler. Cette dépendance rend le marché européen particulièrement vulnérable aux hostilités régionales ou à la fermeture de voies maritimes vitales.

Bien que les compagnies aériennes et les fournisseurs aient minimisé le risque immédiat de crise, l’Agence internationale de l’énergie avait précédemment averti que l’Europe pourrait faire face à de réelles pénuries d’ici juin si elle ne parvient pas à remplacer plus de la moitié de ses approvisionnements habituels en provenance du Moyen-Orient. Parallèlement, les prix du carburant pour avions ont dépassé les 200 dollars le baril alors que les stocks restent limités.