Le ministère de l’Économie et du Tourisme bloque 13 667 sites web en infraction au premier trimestre 2026 aux Émirats

ABOU DHABI, 28 avril 2026 (WAM) -- Une campagne de régulation menée par le ministère de l’Économie et du Tourisme a abouti au blocage de 13 667 sites web en infraction au cours du premier trimestre 2026, enregistrant une croissance annuelle de près de 400 %. Cela porte le nombre total de sites bloqués depuis le lancement du laboratoire InstaBlock en février 2025 à 47 667.

La campagne, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative InstaBlock, utilise l’intelligence artificielle pour une surveillance en temps réel et un traitement immédiat des signalements de violations des droits d’auteur dans les contenus créatifs et la diffusion numérique.

Le Dr Abdulrahman Hassan Al Muaini, sous-secrétaire adjoint pour le secteur de la propriété intellectuelle, a déclaré que l’initiative reflète l’efficacité de l’approche nationale en matière de protection de la propriété intellectuelle et favorise un environnement numérique sécurisé qui soutient l’innovation et la compétitivité mondiale.

Le ministère a coordonné ses efforts avec l’Autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique ainsi qu’avec des parties prenantes telles que le Réseau Médias d’Abou Dhabi, MBC Shahid, OSN, Yango Play, STARZPLAY, le Brand Owner Council et Nissan Middle East.

Les mesures d’application ont été renforcées pendant le Ramadan afin de lutter contre l’augmentation des violations de diffusion. Les données montrent que les blocages immédiats durant le mois sacré sont passés de 62 sites en 2023 à 1 117 en 2024, 2 217 en 2025 et 5 677 en 2026.

Au-delà de l’application de la loi, la campagne visait à sensibiliser la communauté à l’importance d’accéder aux œuvres créatives par le biais de sources officielles et agréées. Le ministère a souligné que ces efforts s’inscrivent dans la vision « Nous, les Émirats arabes unis 2031 » visant à protéger l’économie fondée sur la connaissance et à renforcer la position internationale du pays en matière de protection du contenu numérique.