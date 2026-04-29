L’Université Khalifa présente des technologies de pointe à Make it in the Emirates 2026

ABOU DHABI, 29 avril 2026 (WAM) -- L’Université Khalifa des Sciences et de la Technologie a annoncé mercredi sa participation à l’événement « Make it in the Emirates 2026 », où elle présentera un portefeuille de technologies de recherche avancées, accompagné d’un programme d’engagement dynamique sur plusieurs jours, dirigé par la Khalifa University Enterprises Company (KUEC), la plateforme de commercialisation et de transfert de technologie de l’université.

La participation de cette année élargit la présence de l’Université Khalifa lors de l’édition 2025 de l’événement, afin d’offrir une expérience d’engagement totalement immersive « du laboratoire au marché ».

Pendant quatre jours, le stand de l’Université Khalifa servira de plateforme vivante pour l’échange d’innovations, avec de multiples sessions structurées, tandis que la KUEC organisera une série de conférences sélectionnées, de témoignages de fondateurs et d’ateliers pratiques démontrant la commercialisation de la recherche.

Le Professeur Ebrahim Al Hajri, Président de l’Université Khalifa, a déclaré : « La participation de l’Université Khalifa à Make it in the Emirates 2026 est une expression directe de l’engagement des Émirats arabes unis à bâtir une économie fondée sur la connaissance et la production locale. Les technologies exposées, avec une approche axée sur l’engagement, renforcent l’engagement de l’Université Khalifa non seulement à développer des innovations de rupture, mais aussi à permettre l’émergence de l’écosystème nécessaire à leur commercialisation à grande échelle. »

Amal Al Jaberi, Directrice Générale de la Khalifa University Enterprises Company, a déclaré : « Des plateformes telles que Make it in the Emirates restent essentielles pour accélérer cette transition, en connectant l’innovation issue de la recherche avec des partenaires industriels, des investisseurs et des opportunités de marché qui permettent aux technologies de se développer et de générer un véritable impact économique. »