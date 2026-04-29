Inception de G42 dévoilera une nouvelle solution d’IA au salon Make it in the Emirates 2026

ABOU DHABI, 29 avril 2026 (WAM) -- Inception, une entreprise du groupe G42 et principal innovateur de la région dans le domaine des produits alimentés par l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui sa participation à « Make it in the Emirates 2026 », qui se tiendra du 4 au 7 mai au Centre ADNEC d’Abou Dhabi.

La participation d’Inception à Make it in the Emirates reflète à la fois son alignement avec la vision industrielle ambitieuse du pays et son engagement à développer des produits et solutions natifs de l’IA pour les nations et les entreprises.

Inception présentera un portefeuille sélectionné de ses produits d’IA et dévoilera une nouvelle solution conçue pour accélérer la transformation des entreprises grâce à l’IA.

« Make it in the Emirates représente exactement ce que nous défendons : utiliser une technologie de classe mondiale développée ici aux Émirats arabes unis et la mettre au service de tous les secteurs », a déclaré Ashish Koshy, Directeur Général d’Inception. « Nous sommes fiers de présenter nos produits les plus récents sur cette scène et nous avons hâte de démontrer à quoi ressemble l’avenir de l’IA appliquée. »