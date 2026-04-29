Le Centre financier international de Dubaï enregistre une forte croissance de sa clientèle au premier trimestre 2026

DUBAÏ, 29 avril 2026 (WAM) – Le Centre financier international de Dubaï (DIFC), principal centre financier mondial de la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud (MEASA), a annoncé aujourd’hui une forte dynamique au cours des trois premiers mois de 2026, attirant de nouveaux clients mondiaux, régionaux et locaux.

775 nouvelles entreprises ont établi leur présence régionale au DIFC durant le premier trimestre 2026, reflétant la notoriété du Centre dans les domaines de la finance, des affaires et de l’innovation. Cela représente une augmentation de 62 % par rapport à la même période en 2025, où 478 entreprises s’étaient installées au Centre. Les performances ont été particulièrement fortes en mars par rapport à l’année précédente, avec 258 entreprises créées en mars 2026, contre 162 en mars 2025, soit une croissance annuelle de 59 %.

L’afflux continu d’entreprises reflète un changement plus large dans les flux financiers mondiaux, alors que les institutions et investisseurs réaffirment leur engagement envers Dubaï et le DIFC malgré l’incertitude mondiale persistante. Dans ce contexte, Dubaï s’est imposée comme un pôle mondial privilégié, renforçant la dynamique vers son ambition de figurer parmi les quatre premiers centres financiers mondiaux.

Son Altesse Cheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Premier Vice-Souverain de Dubaï, Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et Président du Centre financier international de Dubaï (DIFC), a déclaré : « Dubaï continue de consolider un modèle économique unique fondé sur une réponse proactive et agile aux évolutions régionales et mondiales. Cette approche s’inspire de la vision stratégique de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, axée sur l’anticipation, la préparation économique et la transformation des défis en opportunités de croissance. Cette stratégie a solidifié la position de Dubaï en tant que pôle mondial de confiance pour les affaires et la finance, et un écosystème d’investissement compétitif propice à une croissance durable en toutes circonstances. »

Cheikh Maktoum a ajouté : « Les solides performances du DIFC au premier trimestre 2026 reflètent la confiance internationale croissante dans l’écosystème économique de Dubaï, ses cadres réglementaires et législatifs avancés ainsi que son infrastructure financière. Ces piliers renforcent la capacité de Dubaï à attirer des investissements de qualité et soulignent sa compétitivité en tant que destination de choix pour les opportunités économiques mondiales. » Il a réaffirmé l’engagement continu à faire progresser le statut du DIFC et ses systèmes axés sur l’innovation, conformément à l’objectif de l’Agenda économique de Dubaï (D33) de positionner Dubaï parmi les quatre premiers centres financiers mondiaux d’ici 2033.

Parmi les nouvelles entreprises s’installant au DIFC et élargissant la gamme des sociétés opérant dans l’écosystème du Centre figurent Arrowpoint Investment Partners (AIP Management), Braemar Securities, Blue Mountain Capacity, Janus Henderson Investors, Keystone Financial Solutions, Banque Nationale du Canada, Photon Dance, Prospera Wealth Management, RV Capital Management et Ryan Specialty (DIFC) Limited.





Essa Kazim, Gouverneur du DIFC, a déclaré : « Le statut de Dubaï en tant que centre financier classé parmi les dix premiers au monde, en particulier en période d’incertitude mondiale, reflète la force de la vision de l’Émirat et le rôle central que le DIFC continue de jouer dans sa réalisation. La contribution du DIFC à renforcer la confiance des investisseurs, à améliorer la transparence juridique et réglementaire, et à attirer des capitaux mondiaux demeure essentielle pour consolider la position de Dubaï comme pôle financier de premier plan. Ces progrès soutenus appuient les ambitions de l’Agenda économique de Dubaï (D33), consolidant davantage le rôle de Dubaï comme pilier clé du paysage économique mondial. »

Arif Amiri, Directeur général de l’Autorité du DIFC, a déclaré : « Notre solide début d’année 2026 est porté par l’afflux continu de nouveaux clients choisissant le DIFC comme base régionale. Cette croissance reflète non seulement la force de notre plateforme, mais renforce également notre réputation de premier centre financier de la région. À mesure que de plus en plus d’institutions mondiales, régionales, locales et de familles rejoignent notre écosystème, elles contribuent à un environnement dynamique et tourné vers l’avenir qui consolide la position de Dubaï comme porte d’entrée vers d’immenses opportunités à travers le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud. »

Répondant à une demande soutenue des institutions financières réglementées, le DIFC a enregistré une augmentation de 21 % des autorisations de services financiers au premier trimestre 2026 par rapport à la même période l’an dernier. Cette croissance souligne l’attrait du DIFC comme base privilégiée pour établir des sièges régionaux et desservir les marchés de la région MEASA.

La confiance des familles continue de se renforcer, avec 158 fondations enregistrées au DIFC au premier trimestre 2026 — soit plus du double du nombre enregistré à la même période l’an dernier, représentant une croissance de 108 %. La dynamique s’est encore accélérée en mars, avec 60 fondations enregistrées, soit une augmentation de 186 % sur un an. Cette croissance met en lumière le rôle du DIFC en tant que juridiction de confiance pour la gouvernance patrimoniale, la planification successorale et la gestion à long terme des actifs intergénérationnels.

Démontrant sa capacité à livrer rapidement, le DIFC a achevé DIFC Square en avance sur le calendrier, atteignant une occupation totale avant la remise des clés. Ce développement s’inscrit dans la stratégie d’expansion du Centre, qui ajoutera 1,6 million de pieds carrés d’espaces commerciaux entre 2026 et 2027, incluant DIFC Living, Innovation Two et Immersive Tower.

L’avancement de l’expansion emblématique du quartier Zabeel du DIFC se poursuit comme prévu, créant une destination tournée vers l’avenir qui combine offres commerciales, résidentielles et de style de vie. Centré autour d’un boulevard signature, le quartier élargi comprendra un centre de conférences, des hôtels, des commerces haut de gamme et une infrastructure numérique de pointe. Plus d’un million de pieds carrés seront dédiés à l’innovation, incluant le plus grand hub d’innovation au monde et le premier campus d’IA construit sur mesure au monde.