Les Émirats arabes unis se qualifient pour les Jeux olympiques de la jeunesse d’été de Dakar 2026

DUBAÏ, 29 avril 2026 (WAM) -- La Fédération des Émirats arabes unis de triathlon a annoncé que l’athlète Charlotte Thurston s’est qualifiée pour participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été 2026 (YOG), prévus dans la capitale sénégalaise, Dakar, du 31 octobre au 13 novembre.

L’athlète a obtenu sa qualification après avoir remporté la médaille d’or au Championnat d’Asie de l’Ouest organisé à Fujairah, atteint un classement élevé au Championnat d’Asie en Arabie saoudite, et réalisé des performances remarquables lors du Championnat du monde en Australie.

Abdul-Malik Jani, Président de la Fédération des Émirats arabes unis de triathlon, a déclaré que cette qualification est le résultat d’un travail professionnel et d’un investissement dans le développement des jeunes athlètes, ainsi que de la présence croissante des Émirats arabes unis sur la scène internationale du triathlon, avec l’ambition de continuer à réaliser davantage de succès et à hisser le drapeau national lors des prochains événements mondiaux.