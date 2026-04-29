L’hospitalité émirienne constitue un pilier clé de la croissance durable du tourisme, selon le Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi

ABOU DHABI, 29 avril 2026 (WAM) -- Saood Abdulaziz Al Hosani, Sous-secrétaire du Département de la Culture et du Tourisme – Abou Dhabi, a affirmé que l’hospitalité émiratie représente l’un des principaux moteurs du succès durable du secteur touristique de l’émirat, incarnant des valeurs authentiques qui reflètent l’identité nationale ainsi qu’un esprit d’accueil et d’ouverture.

Al Hosani a déclaré que les équipes du DCT Abou Dhabi font preuve d’un engagement ferme, animé par un sens des responsabilités, en apportant un soutien quotidien aux visiteurs et en répondant à leurs besoins, en particulier lors de périodes nécessitant les plus hauts niveaux d’assistance et de soin.

Il a ajouté qu’Abou Dhabi continue de consolider ces valeurs alors qu’elle se tourne vers l’avenir, adoptant une démarche constante qui reflète l’authenticité de sa vision et sa confiance, renforçant ainsi sa position de destination mondiale de premier plan.

Il a souligné qu’Abou Dhabi réaffirme son statut de destination ouverte et accueillante pour tous, continuant à offrir des expériences culturelles et touristiques de haute qualité parmi les meilleures au monde, soutenues par des projets à venir, des initiatives et de nouvelles expériences qui contribuent à enrichir le paysage touristique et culturel de l’émirat.