L’Orchestre national des Émirats arabes unis organisera le concert « Sing For The Nation » à Dubaï

DUBAÏ, 30 avril 2026 (WAM) – L’Orchestre national des Émirats arabes unis a annoncé l’organisation du concert patriotique spécial « Sing for the Nation », prévu le 8 mai 2026 à l'Opera de Dubai, réunissant le public autour d’une expérience musicale commune célébrant l’esprit et la fierté des Émirats arabes unis.

Contrairement à une représentation classique, ce concert se veut une expérience participative, invitant le public à chanter des œuvres profondément ancrées dans le patrimoine culturel national.

Couvrant la période des années 1970 à aujourd’hui, le programme met en lumière des mélodies ayant accompagné les célébrations nationales et les moments marquants de l’histoire du pays.

Interprété par l’orchestre et la chorale nationaux, le concert comprendra une sélection d’œuvres emblématiques, dont « Dar Zayed », qui évoque un fort sentiment d’appartenance, et « Sawf Nahmi Al Etihad » (« Nous protégerons l’Union »), reflétant l’esprit de responsabilité et de fierté partagée qui unit la nation.

Le programme inclut également « Rijal Wallah Rijal », un poème du président Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, rendant hommage aux héros qui œuvrent à la protection de la nation et mettant en lumière le rôle des forces armées des Émirats dans la préservation de sa sécurité et de sa stabilité.

À ses côtés figure « Zanaha Zayed », une œuvre retraçant le parcours de transformation du pays et son influence continue sur le présent.

Le programme comprend en outre des œuvres de poètes et compositeurs parmi les plus éminents des Émirats, dont les créations ont contribué à façonner l’identité musicale du pays et demeurent profondément ancrées dans la mémoire collective.

Noura bint Mohammed Al Kaabi, ministre d’État et présidente de l’Orchestre national des Émirats arabes unis, a déclaré : « La culture joue un rôle essentiel dans le renforcement des liens et de l’identité collective. Ce concert reflète l’esprit des Émirats à travers une musique porteuse de mémoire commune, rassemblant les individus à un moment significatif. Il constitue également un hommage à ceux qui œuvrent à la protection de la nation, dont l’engagement garantit sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité. »

De son côté, Cheikha Alia bint Khalid Al Qassimi, directrice générale de l’Orchestre national des Émirats arabes unis, a souligné que ce programme repose sur des œuvres déjà familières au public. « Il invite citoyens et résidents à participer activement en chantant ensemble. Ces dernières semaines ont renforcé le besoin de moments partagés. Le programme a été conçu dans cet esprit, la musique devenant un vecteur de résilience et de cohésion collective », a-t-elle ajouté.

Présenté sous forme de performance orchestrale et chorale en direct, le concert réunit ces œuvres emblématiques dans un format interactif favorisant l’engagement du public, offrant ainsi une nouvelle lecture de chansons profondément enracinées dans le patrimoine culturel des Émirats arabes unis.