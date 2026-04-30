Abdullah bin Zayed Al Nahyan et le ministre français des Affaires étrangères examinent les évolutions régionales

ABOU DHABI, 30 avril (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a reçu Jean-Noël Barrot, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, afin de discuter de l’évolution générale de la situation régionale.

Au cours de la rencontre, les deux hauts diplomates ont examiné les répercussions des attaques de missiles non provoquées et terroristes de l’Iran visant les Émirats arabes unis ainsi qu’un certain nombre de pays frères et amis, sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que sur la sécurité maritime internationale, l’approvisionnement énergétique et l’économie mondiale.

Le ministre français a réaffirmé la solidarité de son pays avec les Émirats arabes unis et son soutien à toutes les mesures prises pour protéger leur souveraineté, préserver leur sécurité et leur intégrité territoriale, et garantir la sécurité de leurs citoyens, résidents et visiteurs.

Pour sa part, Son Altesse Cheikh Abdullah a exprimé sa gratitude pour la visite de Jean-Noël Barrot, soulignant qu’elle reflète la profondeur des relations stratégiques et exceptionnelles entre les deux pays et met en avant la pleine solidarité de la France avec les Émirats arabes unis à la suite de cette agression terroriste iranienne.

Il a également salué le soutien total apporté par la France aux Émirats arabes unis dans la confrontation des attaques iraniennes non provoquées et terroristes, notant que cela reflète la solidité des liens stratégiques de longue date entre les deux pays et leur développement continu dans divers domaines.

Les deux parties ont également discuté des développements liés au cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, et ont souligné l’importance de renforcer les efforts internationaux pour parvenir à une paix durable dans la région et répondre aux aspirations de ses peuples à un développement et une prospérité économique accrus.

Ils ont également examiné un certain nombre de questions d’intérêt commun liées aux relations stratégiques entre les Émirats arabes unis et la France, ainsi que les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment les domaines économique, culturel et technologique, de manière à servir les intérêts communs des deux pays.

La réunion s’est déroulée en présence du Dr Anwar Gargash, Conseiller diplomatique du Président des Émirats arabes unis, et de Lana Zaki Nusseibeh, Ministre d’État.