Le CCG enregistre des avancées majeures dans l’intégration industrielle et la compétitivité régionale

RIYADH, 30 avril 2026 (WAM) -- Jasem Mohamed Albudaiwi, Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a affirmé jeudi que la coopération industrielle entre les États membres a réalisé des progrès significatifs.

Cette avancée, a-t-il déclaré, se reflète dans le renforcement de l'intégration, l'élaboration de politiques communes, le renforcement des chaînes d'approvisionnement et l'unification des normes, autant d'éléments qui améliorent la compétitivité mondiale des économies du Golfe.

Ses propos ont été tenus lors de la 56e réunion du Comité de coopération industrielle du CCG, organisée par visioconférence et présidée par le Ministre de l'Industrie et du Commerce du Bahreïn, Abdullah Fakhro, avec la participation des ministres de l'industrie des pays du CCG.

Jasem Mohamed Albudaiwi a déclaré que le comité joue un rôle central dans l'avancement de l'action commune du Golfe en coordonnant les politiques industrielles et en unifiant les efforts pour parvenir à une intégration globale.

Il a souligné que ces efforts renforcent la position internationale du secteur, reflétant les capacités croissantes des États membres au sein de l'économie industrielle mondiale.

Le Secrétaire général a également mis en avant l'approbation par le Conseil suprême du CCG, lors de sa 46e session en décembre 2025, d'une proposition visant à organiser le Forum et l'Exposition « Fabriqué dans le Golfe ». Prévu pour octobre 2026, cet événement vise à mettre en valeur les capacités industrielles de la région et à promouvoir davantage l'intégration économique.