Le directeur du bureau du commandant suprême des EAU honoré par l’USSOCOM en Floride

FLORIDE, 2 juin 2026 (WAM) – Le général de division d’état-major Musallam Mohamed Saeed Al Rashidi, directeur du bureau du commandant suprême des Forces armées des Émirats arabes unis, a reçu la médaille du Commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM).

Remise lors d’une cérémonie officielle à la base aérienne MacDill, à Tampa, en Floride, cette médaille lui a été décernée en reconnaissance de ses « contributions exceptionnelles aux opérations spéciales ». Cette distinction, autorisée par le commandant de l’USSOCOM, est attribuée aux personnes ayant apporté des contributions significatives dans ce domaine, y compris aux partenaires internationaux soutenant des missions conjointes.

Le général de division d’état-major Al Rashidi a été distingué par le Commandement des opérations spéciales des États-Unis pour son rôle dans le renforcement de l’interopérabilité avec les forces américaines d’opérations spéciales, son soutien aux efforts de lutte contre les organisations extrémistes, ainsi que sa contribution à la stabilité régionale dans le cadre du partenariat stratégique entre les Émirats arabes unis et les États-Unis.