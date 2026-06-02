L’Autriche exprime sa préoccupation face à l’extension de l’offensive israélienne au Liban

VIENNE, 2 juin 2026 (WAM) -- La ministre fédérale des Affaires étrangères d’Autriche, Beate Meinl-Reisinger, a exprimé sa préoccupation concernant l’élargissement de l’offensive israélienne au Liban et a condamné avec fermeté les attaques prévues contre Beyrouth.

Dans une déclaration, Mme Meinl-Reisinger a affirmé : « Nous condamnons avec force l’annonce des attaques contre Beyrouth », précisant que de telles actions « constituent une violation grave du cessez-le-feu et une escalade supplémentaire ».

Parallèlement, elle a souligné la nécessité de mettre un terme aux attaques contre Israël et de désarmer le Hezbollah, affirmant qu’« il est absolument clair que le Hezbollah demeure le principal obstacle à la paix et à la stabilité au Liban ».

Elle a également salué la récente prise de position du gouvernement libanais, déclarant : « Il est encourageant que le gouvernement libanais se soit clairement et sans ambiguïté distancié de cette organisation terroriste. »

Selon elle, des négociations directes entre le Liban et Israël représentent la meilleure solution disponible et elle a exprimé sa gratitude envers les États-Unis pour leur rôle de médiateur.

La ministre a par ailleurs réitéré le soutien de l’Autriche aux Forces armées libanaises à travers des démarches diplomatiques menées en coopération avec les partenaires de l’Union européenne, y compris la réaffectation et l’augmentation de l’aide humanitaire.

« La protection du peuple libanais est une priorité pour nous », a-t-elle indiqué, en mettant en avant l’engagement des soldats autrichiens de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) pour le maintien de la stabilité et de la sécurité.