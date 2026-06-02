Jaheziya lance son premier programme international de formation à la préparation et à la réponse aux risques biologiques

ABOU DHABI, 2 juin 2026 (WAM) – Le Programme National Intégré de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (Jaheziya) a annoncé le lancement du premier programme international intégré de formation axé sur la préparation, la réactivité et la gestion des risques biologiques et des maladies infectieuses, baptisé « TAAHAB » (Préparation).

Ce programme a pour objectif d’améliorer les compétences et les capacités de plus de 1 000 intervenants de première ligne, parmi lesquels figurent des professionnels de santé, des ambulanciers, des équipes d’urgence, du personnel de la défense civile, des unités de secours et des équipes d’intervention sur le terrain.

Le programme bénéficie de l’accréditation du Centre Européen de Médecine des Catastrophes et de l’Académie Jaheziya, en conformité avec les normes internationales les plus strictes et les meilleures pratiques en matière de sécurité sanitaire et de préparation aux urgences biologiques. Son lancement s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale intégrée de préparation biologique, de réactivité, de réponse aux menaces biologiques et de contrôle des maladies infectieuses, appelée « Préparation Biologique ».

Il s’agit de la première initiative de ce type à l’échelle nationale, visant à investir dans les intervenants de première ligne à travers la création d’un système intégré de formation, de qualification, de simulation, de réponse rapide, de recherche scientifique et d’innovation.

Ce programme tire également profit des réalisations du Programme « Jaheziya », qui, depuis sa création en 2020, a investi avec succès dans le développement du capital humain, renforçant les compétences de plus de 20 000 intervenants de première ligne, dont des équipes médicales, des ambulanciers, du personnel de la défense civile, des forces spéciales, des équipes d’intervention rapide, la police, les services d’urgence et les secteurs de la défense.

Il a en outre contribué à renforcer la préparation des institutions réglementaires et sanitaires grâce à des partenariats et accréditations avec plus de dix universités et centres de formation internationaux de renom, dans un cadre unifié et reconnu au niveau international.

Le programme a joué un rôle clé dans le développement du secteur de la santé et le renforcement de la sécurité sanitaire aux niveaux local et international, conformément à la vision et aux directives de la direction avisée des Émirats arabes unis, axées sur le soutien aux initiatives nationales, l’établissement de partenariats stratégiques pour un investissement efficace dans le capital humain, la fourniture de services de classe mondiale, le renforcement de la préparation proactive et le développement de capacités de réponse rapide et efficace aux urgences, selon les meilleures pratiques internationales.

Le Dr Adel Alshamry Al Ajami, Directeur Général de Jaheziya, a déclaré que ce programme constitue une avancée stratégique pour renforcer la sécurité sanitaire nationale et former des équipes nationales hautement qualifiées, aptes à répondre aux menaces biologiques, aux épidémies et aux catastrophes sanitaires. Il a insisté sur l’importance de l’investissement dans le capital humain, pierre angulaire de l’édification d’un système de santé durable, apte à relever les défis à venir.

Il a précisé que le programme international de formation adopte un modèle intégré comprenant une formation interactive, la simulation médicale, des exercices sur le terrain, l’apprentissage en ligne, l’éducation hybride, une formation multidisciplinaire, le développement d’équipes de réponse rapide, la création de centres de commandement et de contrôle, la gestion des opérations médicales, ainsi qu’une évaluation continue et un suivi des performances.

Le Professeur Roberto Mugavero, Président du Centre Européen de Médecine des Catastrophes, a souligné que cette initiative constitue un modèle avancé pour renforcer la préparation et la réponse aux risques biologiques et aux maladies infectieuses, conformément aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité sanitaire et de gestion des catastrophes. Il a salué la collaboration scientifique et de formation avec « Jaheziya » qui soutient cette initiative pionnière.