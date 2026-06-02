La Fondation d’Art de Charjah lance une série audio retraçant l’histoire artistique locale

CHARJAH, 2 juin 2026 (WAM) -- La Fondation d’Art de Charjah a annoncé le lancement de « Radial Histories », une mini-série audio en six parties explorant les histoires méconnues de l’art visuel à Charjah et dans l’ensemble des Émirats arabes unis, des années 1960 au début des années 1990, juste avant la création de la Biennale de Charjah en 1993.

Tissant ensemble des récits oraux, des enregistrements d’archives et des commentaires académiques, la série aborde des questions essentielles : comment une scène des beaux-arts a-t-elle vu le jour à Charjah ? Qu’est-ce qui reliait les artistes des Émirats arabes unis aux mouvements culturels du Golfe, du monde arabe élargi et au-delà ? Et comment pouvons-nous repenser le modernisme dans la région avant l’essor de la scène artistique contemporaine mondiale actuelle ?

À une époque où les Émirats arabes unis sont un centre artistique majeur et où la Biennale de Charjah attire des publics du monde entier, « Radial Histories » revient sur une période antérieure d’échanges et d’expérimentations. La série retrace les relations entre artistes et institutions qui se sont développées en lien avec les évolutions culturelles et politiques plus larges du milieu à la fin du XXe siècle.

Prenant Charjah comme point de départ, la série suit des mouvements d’aller-retour, cartographiant la circulation des personnes et des idées à travers des géographies en expansion. Ce qui en ressort est une histoire de l’art cosmopolite et stratifiée, façonnée autant par les conditions locales et les développements infrastructurels que par les courants idéologiques mondiaux.

Avec des entretiens de pionniers artistes, commissaires, critiques et bâtisseurs d’institutions, la série associe expérience vécue, archives sonores et analyse historique. « Radial Histories » propose une nouvelle manière d’écouter le passé — une approche qui approfondit notre compréhension du présent.

Les six épisodes de « Radial Histories » sont désormais disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et d’autres grandes plateformes de podcasts.

Épisode 1 : Introduction aux contours et au contenu de la mini-série à travers une conversation entre l’animateur et les principaux chercheurs.

Épisode 2 : L’arrivée de personnes, de médias, de technologies et de pédagogies dans les années 1960 aux Émirats arabes unis via les réseaux d’échange panarabes et nassériens.

Épisode 3 : Le départ d’artistes dans les années 1970 des Émirats arabes unis pour étudier et exposer à l’étranger, où ils découvrent les scènes artistiques d’autres parties du monde arabe et de l’Europe, et tissent des liens avec des géographies proches et lointaines.

Épisode 4 : Une scène artistique dynamique et diversifiée prend racine à Charjah dans les années 1980, portée par des artistes locaux et immigrés en dialogue avec des programmes d’échange gouvernementaux dans le Golfe et au-delà.

Épisode 5 : Les années 1980 se poursuivent avec l’essor des pratiques expérimentales et de la pensée de gauche, ainsi que la lutte entre cadres institutionnels et initiatives indépendantes, influencée par les réseaux intellectuels arabes et les circuits géopolitiques de la guerre froide.

Épisode 6 : Discussion de conclusion entre l’animateur et les principaux chercheurs sur le passage plus large de l’internationalisme à la mondialisation dans le contexte de l’histoire de l’art. d