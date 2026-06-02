Les conditions El Niño devraient influencer les températures mondiales et les régimes de précipitations, augmentant le risque de phénomènes météorologiques extrêmes, selon l’OMM

GENÈVE, 2 juin 2026 (WAM) – Alimenté par des eaux océaniques exceptionnellement chaudes dans le Pacifique tropical, le phénomène El Niño est en cours de développement et devrait influencer les températures mondiales ainsi que les schémas de précipitations, augmentant le risque d’événements météorologiques extrêmes dans les mois à venir, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Une nouvelle mise à jour El Niño/La Niña de l’OMM indique une probabilité de 80 % d’un épisode El Niño entre juin et août 2026. Les probabilités que ce phénomène se poursuive au moins jusqu’en novembre atteignent ou dépassent 90 %. Bien qu’une certaine incertitude subsiste quant à l’intensité maximale et au calendrier d’El Niño, la plupart des modèles de prévision suggèrent qu’il sera au moins modéré – et possiblement fort.

Les mises à jour El Niño/La Niña de l’OMM constituent la source d’information la plus fiable au monde pour les gouvernements, les agences humanitaires et les secteurs sensibles au climat tels que l’agriculture, la santé, l’énergie et la gestion de l’eau. Elles reposent sur un consensus de modèles issus des Centres mondiaux de production de l’OMM, d’experts des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et de centres de prévision climatique du monde entier, et sont produites grâce à une collaboration entre l’OMM et l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI).

« La science est claire : El Niño arrive à notre porte dans les mois à venir avec une certitude de 90 %. Le monde doit le considérer comme l’alerte climatique urgente qu’il représente. Les conditions El Niño vont attiser le feu d’un monde en réchauffement. Les impacts seront encore plus forts, se propageront encore plus loin et franchiront les frontières à une vitesse dévastatrice. La seule réponse efficace est une action climatique à la hauteur de la crise – mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles, accélérer la transition vers les énergies renouvelables, protéger les plus vulnérables et mettre en place des systèmes d’alerte précoce pour tous », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans une déclaration vidéo.

De la fin avril à la mi-mai, la température de surface de la mer dans le centre-est de l’équateur pacifique – la zone de référence pour la surveillance – approchait les seuils d’El Niño, selon les observations de différentes plateformes utilisées par l’OMM. Ces anomalies de surface croissantes sont alimentées par des conditions sous-marines exceptionnellement chaudes à travers le Pacifique tropical, avec des températures dépassant de plus de 6 °C la moyenne et constituant un important réservoir de chaleur qui contribue au réchauffement observé en surface. Parallèlement, l’indice d’oscillation australe – qui représente la composante atmosphérique d’El Niño – est également cohérent avec le développement des conditions El Niño.

« Nous devons nous préparer à un épisode El Niño potentiellement fort – qui aggravera la sécheresse et les fortes précipitations et augmentera le risque de vagues de chaleur tant sur terre qu’en mer. Le plus récent El Niño, en 2023-24, a été l’un des cinq plus puissants jamais enregistrés et il a contribué aux températures mondiales record observées en 2024 », a déclaré la Secrétaire générale de l’OMM, Celeste Saulo.

« La communauté de l’OMM surveillera attentivement les conditions dans les mois à venir afin d’éclairer la prise de décision des gouvernements, des agences humanitaires et des secteurs sensibles au climat. Les prévisions saisonnières avancées et les alertes précoces sont essentielles pour sauver des vies et atténuer l’impact sur nos économies et nos communautés », a ajouté Celeste Saulo.

L’OMM a publié une mise à jour climatique saisonnière mondiale complémentaire – qui prend en compte d’autres facteurs climatiques, permettant des prévisions régionales plus affinées.