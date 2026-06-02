secteurs sportifs - Émirats arabes unis - croissance notable-plusieurs- compétitions - mai

ABOU DHABI, 2 juin 2026 (WAM) – Le mois de mai a été marqué par des réalisations historiques dans le domaine sportif aux Émirats arabes unis, renforçant la position montante du pays sur les scènes régionale, continentale et internationale.

Des succès marquants dans les sports automobiles, des records en athlétisme et des distinctions administratives de haut niveau ont illustré les avancées significatives des athlètes et institutions sportives émiraties, tant dans les disciplines individuelles que collectives.

Cette suprématie régionale s’est manifestée aux Jeux du CCG au Qatar, où la délégation des Émirats a remporté un total de 66 médailles, dont 13 d’or, 19 d’argent et 34 de bronze.

L’élan s’est poursuivi dans les sports équestres, où les cavaliers d’endurance émiratis ont confirmé leur domination mondiale. Lors du Royal Windsor Horse Show au Royaume-Uni, ils ont monopolisé les trois premières places de la course deux étoiles sur 120 kilomètres et remporté la victoire dans l’épreuve une étoile sur 100 kilomètres.

La série de succès s’est également illustrée en France : Salem Malhoof Al Ketbi a décroché le titre international d’endurance de Castelsagrat sur 160 kilomètres, tandis que Fares Al Mansoori s’est imposé sur 120 kilomètres. Sur le plan international, le Comité International Olympique a désigné le cavalier Omar Al Marzooqi comme Modèle d’Athlète pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, et l’Organisation Européenne du Concours du Cheval Arabe a élevé le Championnat International du Cheval Arabe de Fujairah au rang prestigieux de Catégorie A.

Sur piste, les jeunes athlètes émiratis ont brillé en catégorie U20. L’équipe nationale junior a terminé le 21e Championnat arabe U20 en Tunisie avec 10 médailles, dont cinq en or, une en argent et quatre en bronze, établissant plusieurs nouveaux records. Lors du 22e Championnat asiatique U20 à Hong Kong, elle s’est classée quatrième parmi 30 nations, avec cinq médailles d’or et une de bronze.

Dans les sports de combat et le sport automobile, les Émirats ont multiplié les victoires. En judo, Yelyzaveta Lytvynenko a décroché l’or chez les moins de 78 kilogrammes au Grand Chelem de Douchanbé au Tadjikistan, tandis que ses coéquipiers ont décroché l’argent et le bronze au Grand Chelem d’Astana au Kazakhstan. Sur les circuits automobiles, le pilote Rashid Al Dhaheri a pris la tête du classement général du Championnat FIA Formula Regional après deux podiums sur le difficile circuit de Spa-Francorchamps en Belgique.

Le cyclisme international a également été marqué par les performances des Émirats arabes unis. L’équipe UAE Team Emirates a dominé les routes européennes, la star slovène Tadej Pogačar remportant le Tour de Romandie en Suisse dès sa première participation. L’équipe junior émiratie s’est distinguée lors du Tour du Portugal avec trois victoires d’étape et un doublé au classement général signé Matvei Boldyrev et Jaime Torres. De plus, le Français Benoît Cosnefroy a signé sa première victoire sous les couleurs émiraties lors des Boucles de la Mayenne.

Sur le terrain de rugby, l’équipe Shaheen a obtenu une médaille d’argent historique lors du Monaco International Sevens après une finale disputée contre les champions français. L’équipe d’aviron moderne d’Al Hamriyah a remporté l’or en deux de couple des moins de 19 ans au Championnat olympique classique d’aviron de Tunisie grâce à Hamad Abdullah Al Housani et Salem Al Mansoori.

Le développement des infrastructures sportives nationales a également été reconnu dans le dernier classement de la Confédération asiatique de football, qui positionne les Émirats arabes unis au 12e rang en Asie et au premier rang du CCG et du monde arabe pour le football féminin. Enfin, le Conseil des Sports d’Abou Dhabi a été distingué à l’échelle internationale, remportant sept trophées d’or aux Sports Industry Awards Middle East, ainsi que deux récompenses majeures à la Conférence internationale du sport à Londres pour le Marathon ADNOC d’Abou Dhabi et l’initiative Active Hub.