Abdullah bin Zayed reçoit le directeur général de l’AIEA

ABOU DHABI, 2 juin 2026 (WAM) – S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a reçu Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Lors de la réunion, tenue à Abou Dhabi, les deux parties ont examiné les répercussions des attaques terroristes non provoquées menées par l’Iran contre des sites et installations civils aux Émirats arabes unis au moyen de missiles et de drones, ainsi que la menace qu’elles représentent pour la sécurité et la stabilité régionales, et leurs conséquences sur la navigation maritime internationale, les approvisionnements énergétiques et l’économie mondiale.

Les discussions ont également porté sur les odieuses attaques terroristes de drones lancées depuis le territoire irakien contre les Émirats arabes unis, notamment celle visant la centrale nucléaire de Barakah, dans la région d’Al Dhafra. L’attaque a touché un générateur électrique situé à l’extérieur du périmètre intérieur de la centrale, sans faire de victimes ni avoir d’incidence sur les niveaux de sûreté radiologique.

S.A. Cheikh Abdullah a réitéré sa ferme condamnation de cette attaque terroriste non provoquée, la qualifiant de grave violation du droit international. Il a souligné l’importance de protéger les installations civiles et les infrastructures critiques, ainsi que de respecter les règles et principes du droit international.

La réunion a également permis de passer en revue la coopération ancienne et distinguée entre les Émirats arabes unis et l’AIEA, qui s’étend sur plusieurs décennies, et d’examiner les moyens de la renforcer dans divers domaines, en appui à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire conformément aux normes internationales les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération.

S.A. Cheikh Abdullah a affirmé l’engagement des Émirats arabes unis à renforcer davantage leur coopération avec l’AIEA et à soutenir son rôle central dans la promotion de la sûreté et de la sécurité nucléaires aux niveaux régional et international.

Pour sa part, M. Grossi a salué l’étroite coopération entre les Émirats arabes unis et l’AIEA, ainsi que l’engagement des Émirats à respecter les normes les plus élevées en matière de transparence, de sûreté et de sécurité nucléaires. Il a souligné l’importance de protéger les installations nucléaires civiles contre les menaces ou actes hostiles, afin de préserver la sécurité et la stabilité internationales.

La réunion s’est déroulée en présence d’Abdullah Ahmed Balalaa, ministre adjoint des Affaires étrangères chargé de l’Énergie et de la Durabilité, et de Mohamed Ibrahim Al Hammadi, directeur général et chef de la direction de l’Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) et de son groupe de sociétés.