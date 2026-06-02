Le Directeur général de l’AIEA salue le Programme nucléaire pacifique des Émirats arabes unis et souligne l’importance de préserver la sûreté et la sécurité nucléaires

ABOU DHABI, 2 juin 2026 (WAM) – Rafael Mariano Grossi, Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a salué l’expérience des Émirats arabes unis dans le développement d’un programme nucléaire pacifique intégré, fondé sur les normes les plus élevées en matière de sûreté, de transparence et de coopération internationale. Il a souligné l’importance de poursuivre la coopération afin de renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires et de soutenir les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

Ces déclarations ont été faites lors d’une visite officielle du Directeur général de l’AIEA aux Émirats arabes unis, qui comprenait une tournée de la centrale nucléaire de Barakah. Il était accompagné de Hamad Al Kaabi, vice-président du Conseil d’administration de l’Autorité fédérale de réglementation nucléaire (FANR), ainsi que de représentants de l’Autorité.

Au cours de la visite, Grossi a pris connaissance de plusieurs installations de la centrale, notamment des systèmes avancés de formation par simulateur, et a rencontré des ingénieurs et spécialistes émiratis travaillant dans les différents secteurs de la centrale.

Cette visite a également permis de passer en revue les efforts nationaux continus des Émirats arabes unis visant à renforcer la culture de la sûreté et de la sécurité nucléaires, à développer les capacités nationales et à appliquer les meilleures pratiques et normes internationales dans l’ensemble du secteur de l’énergie nucléaire.

Grossi a salué les progrès réalisés par les Émirats arabes unis dans le développement de leur programme nucléaire pacifique, conformément aux normes internationales les plus strictes en matière de sûreté, de sécurité et de transparence, ainsi que leur engagement en faveur d’une coopération internationale étroite dans ce domaine. Il a insisté sur l’importance de maintenir cette coopération et de partager les expertises afin de soutenir le développement sûr, sécurisé et responsable de l’énergie nucléaire dans le monde.

Le Directeur général de l’AIEA a également mis en avant le rôle essentiel de l’énergie nucléaire dans le renforcement de la sécurité énergétique et la réponse à la demande croissante en électricité, notamment dans un contexte d’augmentation de la consommation liée à l’industrie lourde, aux centres de données et aux applications de l’intelligence artificielle.

Grossi a déclaré : « Les installations nucléaires constituent un pilier d’un système énergétique durable, qui soutient le progrès et la prospérité des sociétés. Toute menace ou attaque visant ces installations suscite une vive préoccupation au sein de la communauté internationale, compte tenu de ses répercussions potentielles sur la sûreté et la sécurité nucléaires, ainsi que sur l’économie mondiale dans son ensemble. Il est donc impératif que ces installations demeurent protégées et à l’écart des conflits en toutes circonstances, conformément aux principes, lois et normes internationaux pertinents. »

Grossi a qualifié l’attaque flagrante visant la centrale nucléaire de Barakah de grave violation des lois et normes internationales et de menace directe pour la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que pour la sûreté des infrastructures civiles critiques.

Il a ajouté : « Le fait de viser des installations nucléaires constitue une escalade extrêmement dangereuse, qui affecte la sécurité régionale et internationale et menace la sécurité publique. Cela exige une réponse internationale ferme rejetant de tels actes irresponsables. »

Il a en outre souligné l’importance de poursuivre les efforts internationaux visant à maintenir les plus hauts niveaux de sûreté et de sécurité dans le secteur de l’énergie nucléaire dans toutes les régions, et à renforcer la coopération entre les pays et les organisations internationales afin de garantir une utilisation sûre, sécurisée et responsable de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Hamad Al Kaabi a souligné l’importance de la coopération étroite et de longue date entre les Émirats arabes unis et l’AIEA, qui a permis au pays de développer un modèle reconnu à l’échelle mondiale pour les nouveaux projets d’énergie nucléaire.

Al Kaabi a déclaré : « La visite du Directeur général Grossi à la centrale nucléaire de Barakah reflète la solidité du partenariat stratégique et durable entre les Émirats arabes unis et l’AIEA, ainsi que notre engagement commun à promouvoir l’utilisation pacifique et sûre de la technologie nucléaire. Elle réaffirme également l’importance d’une coordination étroite et continue dans tous les domaines de l’énergie nucléaire, afin de garantir que ce secteur continue de contribuer aux objectifs de développement national. »

Au cours de la visite, les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les sept piliers indispensables de l’AIEA pour assurer la sûreté et la sécurité nucléaires, établis en 2022 afin de contribuer à la protection des installations nucléaires. Les Émirats arabes unis ont mis en avant leurs efforts continus pour maintenir les plus hauts niveaux de sûreté nucléaire, de sécurité et de préparation aux situations d’urgence, à travers un cadre réglementaire solide, l’adoption de normes internationales et de meilleures pratiques, ainsi qu’une coopération étroite avec l’AIEA et la communauté internationale.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopération de longue date entre les Émirats arabes unis et l’AIEA, qui a débuté en 1976 et s’est renforcée en 2008 avec le lancement par les Émirats arabes unis de leur politique de développement d’un programme nucléaire pacifique. Cette politique repose sur les principes des normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de transparence, et a depuis évolué vers le Cadre de programme pays des Émirats arabes unis, signé avec l’AIEA en 2021 et couvrant la période jusqu’en 2027. Ce cadre constitue une référence essentielle pour la planification et la coopération technique entre les deux parties, en mettant l’accent sur le développement technologique et la collaboration technique au service des objectifs de développement durable.

À travers leur programme nucléaire pacifique, les Émirats arabes unis continuent de contribuer au renforcement de la sécurité énergétique et à la réalisation des objectifs de développement durable. La centrale nucléaire de Barakah fournit en continu une électricité propre et abondante de base, soutenant la croissance économique durable, l’industrialisation et la transition vers une économie de la connaissance tournée vers l’avenir.