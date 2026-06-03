Les Émirats arabes unis condamnent fermement les attaques terroristes menées par l’Iran contre Bahreïn

ABOU DHABI, 3 juin 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes par drones et missiles menées par l’Iran contre le Royaume de Bahreïn.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a affirmé que ces attaques terroristes constituent une violation flagrante de la souveraineté de Bahreïn, une infraction au droit international, ainsi qu’une menace pour sa sécurité et sa stabilité, de même que pour la sûreté de ses infrastructures critiques et de ses installations civiles.

Le Ministère a exprimé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec Bahreïn et son soutien à toutes les mesures visant à préserver sa sécurité et sa stabilité.