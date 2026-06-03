Le Koweït dénonce les attaques iraniennes de missiles et de drones visant des installations civiles

KOWEÏT, 3 juin 2026 (WAM) -- Le ministère des Affaires étrangères du Koweït a fermement condamné et dénoncé la poursuite des attaques iraniennes menées à l’aide de missiles balistiques et de drones, dont la dernière en date s’est produite à l’aube et a de nouveau visé des installations civiles et vitales, y compris l’aéroport international du Koweït.

Dans une déclaration relayée mercredi par l’Agence de presse koweïtienne (KUNA), le ministère a indiqué que les attaques avaient entraîné la mort d’une personne, blessé plusieurs autres et causé des dégâts à des installations vitales, y compris des missions diplomatiques.

Le ministère a réitéré le rejet catégorique par le Koweït de ce qu’il a qualifié d’actes d’agression flagrants de la part de l’Iran, qui contribuent à une escalade supplémentaire, accentuent les tensions régionales, compromettent la sécurité et la stabilité, et constituent une violation manifeste du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Résolution 2817 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Il a souligné que la sécurité, la souveraineté et la sûreté des citoyens et résidents du Koweït constituent une « ligne rouge » qui ne saurait être franchie, insistant sur le fait que la répétition de ces attaques reflète une approche systématique et agressive que le Koweït n’acceptera ni ne tolérera.

La déclaration a en outre affirmé que le Koweït se réserve pleinement et intrinsèquement le droit de prendre les mesures appropriées en réponse aux attaques répétées de l’Iran, conformément au droit international.