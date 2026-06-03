WTW obtient l’autorisation d’opérer au Centre financier international de Dubaï

DUBAÏ, 3 juin 2026 (WAM) -- WTW, société mondiale de conseil, de courtage et de solutions, a annoncé aujourd’hui avoir reçu l’approbation de l’Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA) pour une licence lui permettant d’opérer sous le nom de WTW Investments (DIFC) Limited au sein du Centre financier international de Dubaï (DIFC).

Cette approbation marque une étape importante dans l’expansion stratégique de WTW au Moyen-Orient et représente un changement fondamental dans la manière dont l’entreprise peut interagir avec ses clients et prospects dans la région.

Pour la première fois, WTW pourra organiser de manière proactive l’accès à l’ensemble de ses capacités d’investissement réglementées au sein et depuis le DIFC – passant à une plateforme ancrée localement et évolutive, avec un accès direct à certains des marchés d’investissement les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde.

La licence DFSA permet à WTW d’offrir de manière proactive des services de conseil en investissement et d’organiser l’accès à des solutions de fonds au sein et depuis le DIFC, ouvrant ainsi l’accès à une gamme diversifiée et croissante de segments de marché. Ceux-ci incluent la gestion de patrimoine, les bureaux familiaux, les indemnités de fin de service et l’auto-inscription – des domaines connaissant une croissance significative à mesure que le paysage financier de la région continue de mûrir et de se professionnaliser.

Cette annonce s’appuie sur une base solide pour WTW dans la région. Même avant l’obtention de la licence locale, WTW Investments disposait déjà d’une activité établie au Moyen-Orient, fournissant des conseils stratégiques à certains des plus grands fonds souverains et régimes de retraite publics de la région.

WTW a également accompagné des employeurs mondiaux basés aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Royaume d’Arabie saoudite avec des solutions entièrement intégrées de régimes internationaux de retraite et d’épargne (IPP/ISP), couvrant le conseil en allocation stratégique d’actifs d’investissement, l’externalisation et l’expérience des employés.

Diya Luke, Directrice mondiale des investissements chez WTW, a déclaré : « L’approbation de cette licence est un moment historique pour WTW. Nous avons depuis longtemps reconnu l’extraordinaire profondeur des opportunités au Moyen-Orient, et nous avons travaillé délibérément pour atteindre ce point – en établissant des relations de confiance avec certains des propriétaires d’actifs les plus sophistiqués de la région et en obtenant des résultats qui parlent d’eux-mêmes. »

Arif Amiri, Directeur général de l’Autorité du Centre financier international de Dubaï, a déclaré : « La décision de WTW Investments d’établir sa présence régionale au DIFC reflète la position de Dubaï en tant que destination privilégiée pour les sociétés mondiales de gestion de patrimoine et d’actifs. Le DIFC abrite l’écosystème de gestion de patrimoine et d’actifs le plus vaste et le plus établi de la région, offrant aux entreprises un accès direct aux opportunités de croissance régionales, au capital et à la clientèle.

Avec plus de 3 600 milliards de dollars américains d’actifs sous conseil et 187 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion, WTW Investments apporte une expertise mondiale significative en conseil en investissement et en conseil institutionnel à la communauté du DIFC.

Dr Ahmad Waarie, Directeur de WTW Investments (DIFC) et Responsable de la région MENA chez WTW, a déclaré : « Le DIFC offre un environnement réglementaire et commercial de classe mondiale et la licence DFSA représente une étape charnière dans notre parcours régional. Le Moyen-Orient n’est pas simplement une opportunité de croissance pour WTW ; c’est une priorité stratégique que nous abordons avec toute la force de nos capacités mondiales et de notre connaissance locale. »