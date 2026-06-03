programme polaire-Émirats- réunion- Traité -Antarctique -Japon

ABOU DHABI, 3 juin 2026 (WAM) -- Le Programme Polaire des Émirats a marqué sa deuxième participation à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (ATCM48) et à la 28e réunion du Comité pour la protection de l’environnement (CEP28), qui se sont tenues à Hiroshima, au Japon, du 11 au 21 mai 2026, renforçant ainsi l’engagement croissant des Émirats arabes unis dans la gouvernance et la science en Antarctique.

En tant que partie non consultative, la délégation des Émirats arabes unis s’est concentrée sur l’observation des discussions plénières et a contribué au forum du CEP par l’intermédiaire de la Conseillère scientifique en chef, Dr. Aisha Al Suwaidi.

Les Émirats arabes unis ont également co-présenté un document de travail avec la Bulgarie concernant une nouvelle unité de sous-base, une initiative dirigée par le Centre national de météorologie dans le cadre du Programme Polaire des Émirats, démontrant concrètement la coopération scientifique internationale dans le cadre du Système du Traité sur l’Antarctique.

Le Système du Traité sur l’Antarctique promeut la coopération scientifique internationale et la protection de l’environnement unique de l’Antarctique.

L’engagement des Émirats arabes unis reflète leur attachement à la diplomatie scientifique et à une gestion environnementale responsable, alors qu’ils se préparent à une implication plus profonde lors de l’ATCM49.