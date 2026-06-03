Les Émirats arabes unis et l’Italie entretiennent un solide partenariat stratégique pour relever les défis mondiaux

ABOU DHABI, 3 juin 2026 (WAM) -- Les relations entre les Émirats arabes unis et la République italienne continuent de progresser dans le cadre du partenariat stratégique global unissant les deux pays amis, reflétant la convergence de leurs points de vue sur les questions régionales et mondiales actuelles, leurs efforts conjoints pour promouvoir la sécurité et la stabilité internationales, ainsi que leur coopération étroite dans tous les domaines.

Les relations entre les Émirats arabes unis et l’Italie tirent leur force d’un partenariat historique remontant à 1971, soutenu et suivi de près par les dirigeants des deux pays, qui demeurent engagés à élever ces liens à des niveaux sans précédent, sur la base de fondations solides de visions partagées et d’intérêts mutuels garantissant leur croissance et leur développement continus.

Dans ce contexte, Son Excellence Lorenzo Fanara, Ambassadeur d’Italie auprès des Émirats arabes unis, a salué les réalisations significatives accomplies par les deux pays tout au long de leur partenariat, soulignant les progrès substantiels dans les domaines politique, économique, de l’investissement, du commerce, du tourisme et de la coopération stratégique.

S’exprimant à l’occasion de la Fête nationale de l’Italie, Son Excellence l’Ambassadeur Fanara a déclaré que 2026 représente une année historique dans les relations bilatérales, qui n’ont cessé de se renforcer et de prospérer malgré l’incertitude du contexte international.

Il a noté que cette année a été marquée par la visite officielle de Son Excellence Sergio Mattarella, Président de la République italienne, aux Émirats arabes unis, constituant la première visite officielle d’un chef d’État italien aux Émirats.

Il a ajouté que la visite du Président Mattarella est intervenue seulement un an après la première visite officielle d’un Président des Émirats arabes unis en Italie, soulignant le niveau exceptionnel de confiance, de respect mutuel et de maturité politique qui caractérise aujourd’hui les relations bilatérales.

L’ambassadeur a souligné que les véritables amis se soutiennent dans les moments difficiles. À cet égard, il a indiqué que l’Italie a fermement soutenu les Émirats arabes unis lors des attaques iraniennes contre le pays, transmettant un message immédiat de solidarité et de proximité concrète.

Il a noté que Son Excellence Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres d’Italie, a été la première dirigeante d’un pays du G7/G20 à se rendre aux Émirats arabes unis pendant la crise, reflétant l’engagement indéfectible de l’Italie envers son partenariat avec les Émirats.

Son Excellence l’Ambassadeur Fanara a également exprimé sa gratitude envers les Émirats arabes unis pour leur aide ayant permis à plus de 10 000 touristes italiens bloqués de rentrer chez eux en seulement une semaine après les attaques. Il a ajouté que l’Ambassade d’Italie à Abou Dhabi est restée pleinement opérationnelle durant toute la période, continuant à soutenir les citoyens et entreprises italiens ayant choisi de rester aux Émirats arabes unis.

Abordant les relations économiques, l’ambassadeur a mis en avant la solidité et la résilience des liens bilatéraux, notant que les investissements italiens aux Émirats arabes unis continuent de croître de manière significative.

Environ 600 entreprises italiennes opèrent actuellement aux Émirats arabes unis dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l’ingénierie, les infrastructures, les services juridiques et le conseil professionnel.

Il a également souligné la croissance rapide des investissements émiratis en Italie, notamment après l’annonce par les Émirats arabes unis en 2025 d’un engagement d’investissement historique de 40 milliards de dollars américains dans plusieurs secteurs stratégiques en Italie. Ces engagements, a-t-il précisé, commencent déjà à porter leurs fruits, en particulier dans l’intelligence artificielle et les infrastructures.

Parmi les projets les plus emblématiques figure le développement prévu par Khazna d’un centre de données en Lombardie.

L’ambassadeur a salué la forte croissance des relations commerciales entre l’Italie et les Émirats arabes unis. Fin 2021, les exportations italiennes vers les Émirats arabes unis s’élevaient à 4,8 milliards d’euros. À son arrivée aux Émirats arabes unis, il s’était fixé l’objectif ambitieux de doubler ce chiffre. Au cours des quatre dernières années, les exportations ont presque doublé, atteignant 9,5 milliards d’euros l’an dernier.

Il a noté que les exportations italiennes vers les Émirats arabes unis ont augmenté de 7,8 % en janvier 2026 et de 20,5 % en février par rapport aux mêmes mois de 2025.

Son Excellence l’Ambassadeur Fanara a salué les efforts considérables du gouvernement des Émirats arabes unis et sa réponse rapide, concrète et efficace face aux défis émergents. Il a mis en avant le renforcement des opérations dans les ports de Khor Fakkan et de Fujaïrah, tandis que de nouveaux corridors verts avec Oman ont permis de maintenir les flux commerciaux malgré l’augmentation des coûts de transport et l’allongement des délais d’expédition.

L’ambassadeur d’Italie a également souligné le développement significatif des relations culturelles entre les Émirats arabes unis et l’Italie ces dernières années, notant que les deux pays partagent un esprit entrepreneurial de longue date, forgé par des siècles de commerce, d’innovation et d’échanges culturels.

Il a indiqué que la contribution de l’Italie est clairement visible dans le paysage urbain des Émirats arabes unis, avec des architectes, designers et entreprises de construction italiens jouant un rôle dans certains des projets les plus emblématiques du pays, dont la Grande Mosquée Sheikh Zayed à Abou Dhabi, l’Emirates Palace et l’aéroport international de Dubaï.

La coopération culturelle et éducative se reflète dans plusieurs initiatives, dont l’Institut culturel italien créé à Abou Dhabi en 2021, le premier du genre dans la région du Golfe. L’Italie maintient également une forte présence lors des salons du livre et autres événements culturels aux Émirats arabes unis, tandis que la participation émiratie à des événements culturels et artistiques en Italie ne cesse de croître.

La langue et la culture italiennes sont enseignées dans plusieurs universités et écoles prestigieuses aux Émirats arabes unis. De plus, des doctorats honorifiques ont été décernés par de grandes universités italiennes à d’éminentes personnalités culturelles émiraties en reconnaissance de leurs contributions au développement urbain. Les deux pays coopèrent également dans le cadre de missions archéologiques et de projets de préservation du patrimoine.