Abdullah bin Zayed préside la réunion du Haut Comité chargé du suivi de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération

ABOU DHABI, 3 juin 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a présidé la 23e réunion du Comité supérieur chargé de superviser la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a affirmé que les Émirats arabes unis continuent de renforcer un système national intégré et efficace de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, en développant davantage leurs cadres législatifs, de supervision et d’application, et en faisant progresser les partenariats internationaux, de manière à consolider la position des Émirats arabes unis en tant que partenaire de confiance dans les efforts mondiaux de lutte contre la criminalité financière.

Son Altesse a salué l’efficacité et la résilience du système national, reflétées dans la capacité et la préparation des différentes entités à poursuivre la mise en œuvre des priorités nationales dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (2024-2027) et de son plan d’action, malgré les défis régionaux.

Son Altesse a souligné que cela reflète la solidité du système national, sa préparation institutionnelle, l’efficacité des équipes nationales et l’engagement continu des Émirats arabes unis en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Au cours de la réunion, le Comité supérieur a approuvé les indicateurs de performance 2025 du système national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, contribuant ainsi à renforcer la mesure de l’efficacité du système et à documenter ses résultats à travers des indicateurs précis et actualisés.

Hamid Al Zaabi, Secrétaire général et Vice-président du Comité national, a présenté les principaux indicateurs, qui ont mis en évidence des progrès tangibles dans la compréhension des risques, la coopération internationale, la supervision, la transparence et les enquêtes financières. Les indicateurs clés incluent 781 inspections menées auprès des institutions financières et des prestataires de services d’actifs virtuels, avec des sanctions s’élevant à 384 millions d’AED, tandis que 8 900 inspections ont été réalisées auprès des entreprises et professions non financières désignées, avec des sanctions atteignant 160,33 millions d’AED. Dans le domaine de la coopération internationale, les demandes d’entraide judiciaire entrantes ont augmenté à 516, tandis que les indicateurs relatifs à la lutte contre le financement du terrorisme incluaient 56 enquêtes sur le financement du terrorisme enregistrées au cours de l’année écoulée.

La réunion a examiné les derniers développements liés au processus d’évaluation mutuelle conjointe par le Groupe d’action financière (GAFI) et le Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENAFATF), et a discuté des préparatifs des différentes équipes nationales et de leurs efforts à cet égard, afin de garantir l’alignement des mesures nationales sur les exigences d’efficacité et les normes internationales pertinentes.

Le Comité a également été informé des résultats et des retombées des différents programmes de formation mis en œuvre, qui visent à renforcer l’efficacité et la préparation des équipes nationales, ainsi qu’à développer les capacités, les compétences et le personnel œuvrant dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

La réunion, tenue par visioconférence, a réuni Mohamed bin Hadi Al Hussaini, Ministre d’État aux Affaires financières ; Shamma bint Suhail Al Mazrui, Ministre de l’Autonomisation communautaire ; Ahmed Ali Al Sayegh, Ministre de la Santé et de la Prévention ; Abdulla bin Touq Al Marri, Ministre de l’Économie et du Tourisme ; Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, Ministre de la Justice ; Saeed Al Hajeri, Ministre d’État ; Khaled Mohamed Balama, Gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis ; et le Lieutenant général Talal Belhoul Al Falasi, Chef du Département de la sécurité d’État de Dubaï.

Étaient également présents le Dr Ibrahim Mohammed Al Zaabi, Chef adjoint de la sécurité d’État ; Omran Anwar Al Hashmi, Ministre adjoint des Sciences et Technologies avancées ; Hamid Saif Al Zaabi, Secrétaire général du Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération ; Aisha Yousif, Sous-secrétaire du Ministère de l’Autonomisation communautaire ; Ahmed bin Lahej, Directeur général de la Sécurité des douanes et des ports à l’Autorité fédérale pour l’identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité des ports ; Safeya Hashim Al Safi, Sous-secrétaire adjointe pour le secteur du contrôle et de la gouvernance commerciale au Ministère de l’Économie et du Tourisme.