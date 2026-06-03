Ministère de la Santé et de la Prévention : aucun cas d’Ebola détecté aux Émirats arabes unis

DUBAÏ, 3 juin 2026 (WAM) – Le Ministère de la Santé et de la Prévention a réaffirmé que les Émirats arabes unis maintiennent un haut niveau de préparation sanitaire avancée. À ce jour, aucun cas d’Ebola n’a été signalé dans le pays. Les autorités compétentes poursuivent une surveillance active de la situation sanitaire mondiale, maintenant les plus hauts standards de préparation et de contrôle.

Le Ministère a précisé que les autorités nationales continuent de collaborer étroitement avec l’Organisation mondiale de la santé et les organismes sanitaires internationaux concernés, suite au cas d’un voyageur ayant séjourné aux Émirats arabes unis, confirmé porteur du virus Ebola après avoir quitté le pays et étant arrivé en Ouganda quelques jours plus tard. Il a également été confirmé que cette personne n’a pas fréquenté d’établissement de santé aux Émirats arabes unis durant son séjour.

Dans le cadre du dispositif national de préparation et de surveillance, les autorités compétentes avaient déjà mis en œuvre les mesures de santé publique requises, comprenant l’évaluation des risques, la recherche des contacts et l’application des procédures de précaution conformément aux normes nationales et internationales en vigueur. Aucun cas n’a été enregistré à ce jour dans le pays.

Le Ministère a souligné que les Émirats arabes unis continueront d’assurer un niveau élevé de préparation et de surveillance sanitaire, tout en surveillant de près l’évolution de la situation en coordination avec les partenaires internationaux et les autorités concernées.

Le Ministère de la Santé a par ailleurs appelé le public à ne pas relayer de rumeurs ou d’informations non vérifiées et à s’en tenir exclusivement aux sources officielles.