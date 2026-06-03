Abdullah bin Zayed affirme la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec le Royaume de Bahreïn et salue la vigilance des services de sécurité après l’arrestation de 15 individus dans une affaire impliquant des agents iraniens

ABOU DHABI, 3 juin 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a exprimé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec le Royaume de Bahreïn et son soutien aux mesures prises par les autorités de sécurité bahreïnies pour arrêter 15 agents exécutant des directives incitatrices émises par des agents du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

Les agents étaient impliqués dans la création de cellules visant à promouvoir les agendas d’entités illégitimes et dans des activités destinées à semer la discorde et à saper la cohésion sociale au sein de la société bahreïnienne.

Son Altesse a affirmé le plein soutien des Émirats arabes unis à toutes les mesures prises par le Royaume de Bahreïn pour préserver sa sécurité et sa souveraineté, ainsi que pour maintenir la stabilité et le bien-être de sa société.

Son Altesse a également salué l’efficacité et la vigilance des autorités de sécurité bahreïnies pour avoir réussi à démanteler la cellule liée au CGRI et à prendre les mesures juridiques nécessaires à l’encontre de ses membres.

Son Altesse a réitéré le rejet catégorique par les Émirats arabes unis de toutes les formes de terrorisme, ainsi que des organisations liées à des agendas extérieurs. Son Altesse a en outre souligné l’importance de renforcer la coopération régionale et internationale afin de contrer de telles menaces.

Son Altesse a conclu en réaffirmant que la sécurité du Royaume de Bahreïn fait partie intégrante de celle des Émirats arabes unis et des États du Golfe arabique, et a réitéré le plein soutien des Émirats arabes unis à toutes les actions entreprises par Bahreïn pour maintenir sa sécurité et sa stabilité et protéger ses acquis nationaux.