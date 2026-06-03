L’Assemblée générale de l’ONU élit cinq nouveaux membres au Conseil de sécurité pour 2027-2028

NEW YORK, 3 juin 2026 (WAM) -- L’Assemblée générale des Nations Unies a élu, mercredi 3 juin, l’Autriche, le Kirghizistan, le Portugal, Trinité-et-Tobago et le Zimbabwe au Conseil de sécurité des Nations Unies, composé de 15 membres, pour un mandat de deux ans débutant le 1er janvier 2027 et se terminant le 31 décembre 2028.

Les pays élus aujourd’hui succéderont au Danemark, à la Grèce, au Pakistan, au Panama et à la Somalie.

Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres : cinq membres permanents – la Russie, la Chine, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et la France.