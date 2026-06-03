Le président des Émirats arabes unis rencontre le Roi Mohammed VI lors d’une visite privée au Maroc

RABAT, 3 juin 2026 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a rencontré aujourd'hui Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Royaume du Maroc lors d'une visite privée.

Au cours de cet entretien, les deux dirigeants ont examiné la solidité des relations fraternelles et la coopération entre les Émirats arabes unis et le Maroc, notamment dans les secteurs du développement, ainsi que les moyens de renforcer davantage leur partenariat au bénéfice des intérêts communs et du bien-être de leurs citoyens. Les deux chefs d'État ont renouvelé leur engagement à maintenir la consultation et la coordination et à approfondir la coopération bilatérale.

La réunion a également permis d’aborder des questions régionales et internationales d’intérêt commun, y compris l’évolution de la situation au Moyen-Orient et ses implications pour la sécurité et la stabilité régionales.