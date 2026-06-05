Les aliments dangereux causent 1,5 million de décès et 866 millions de maladies annuelles selon l’OMS

GENÈVE, 5 juin 2026 (WAM) – Les aliments dangereux provoquent chaque année environ 866 millions de maladies et 1,5 million de décès dans le monde, mettant en lumière le lourd tribut souvent négligé que la contamination alimentaire fait peser sur la santé, le développement et les économies fragiles, selon de nouvelles données de l’agence sanitaire des Nations Unies.

Les nouvelles informations publiées à l’approche de la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments, prévue la semaine prochaine, montrent que les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement vulnérables. Bien qu’ils ne représentent que 9 % de la population mondiale, ils subissent près d’un tiers de toutes les maladies d’origine alimentaire, dont beaucoup sont de graves maladies diarrhéiques pouvant s’avérer mortelles, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’exposition à des substances chimiques telles que le plomb et le méthylmercure par le biais de l’alimentation peut également endommager le cerveau en développement et entraîner des problèmes neurologiques et de développement à vie chez les enfants.

« La sécurité alimentaire n’est pas une question abstraite – elle concerne chaque repas, chaque famille, chaque jour. Les aliments dangereux ont toujours été une préoccupation majeure de santé publique, mais jusqu’à présent, il nous manquait une vision d’ensemble de leur impact humain et économique stupéfiant. Ces nouvelles estimations changent la donne », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’étude a révélé que les bactéries, virus et parasites d’origine alimentaire étaient responsables de la majorité des maladies – environ 860 millions de cas rien qu’en 2021.

Cependant, la contamination chimique était responsable de la plupart des décès liés à des aliments dangereux. Selon l’OMS, les dangers chimiques représentaient 73 % des décès causés par des aliments contaminés en 2021.

L’arsenic inorganique et le plomb étaient les principaux contributeurs, principalement parce qu’une exposition prolongée augmente le risque de maladies cardiaques et de cancers. Ensemble, ces deux substances étaient liées à plus d’un million de décès en une seule année.

Les aliments peuvent être contaminés par de l’eau insalubre, des produits mal manipulés ou des toxines entrant dans la chaîne alimentaire à cause de la pollution environnementale et des activités industrielles.

L’impact va bien au-delà de la santé.

L’OMS estime que les maladies d’origine alimentaire ont entraîné environ 310 milliards de dollars de pertes de productivité en 2021 en raison du temps d’absence au travail. Ajustées en fonction des différences de coût de la vie entre les pays, les pertes économiques s’élèvent à environ 647 milliards de dollars.

« Ce rapport est un signal d’alarme – mais aussi une feuille de route », a déclaré Yuki Minato, responsable technique de la sécurité alimentaire à l’OMS et auteur principal de l’étude publiée dans The Lancet Global Health. « Les données montrent que les maladies d’origine alimentaire ne sont pas seulement persistantes, mais qu’elles sont aggravées par le changement climatique, qui augmente les risques de contamination, et par la résistance aux antimicrobiens, qui rend les infections plus difficiles à traiter. Nous ne pouvons pas relever ces défis seuls. »

L’OMS a indiqué que ces résultats devraient aider les pays à cibler les interventions, renforcer la surveillance et améliorer la coopération entre les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’environnement. « Le retard coûte des vies », a averti Minato.