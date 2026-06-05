Les projets de DEWA stimulent l’innovation dans les énergies propres et l’action climatique

DUBAÏ, 5 juin 2026 (WAM) -- L’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA) continue de renforcer son rôle dans le soutien des efforts locaux et mondiaux pour la protection de l’environnement à travers un portefeuille intégré de projets et d’initiatives visant à réduire les émissions de carbone, améliorer l’efficacité des ressources et accélérer la transition vers l’énergie propre et une économie verte.

La Journée mondiale de l’environnement, célébrée chaque année le 5 juin et placée cette année sous le thème "NowForClimate", souligne que la protection de l’environnement est une nécessité stratégique étroitement liée à l’avenir du développement, à la qualité de vie et à la préservation des ressources naturelles pour les générations futures.

« Guidés par la vision et les directives de notre sage direction, nous appliquons une approche intégrée qui place la durabilité au cœur de tous nos plans, projets et initiatives, en investissant dans des projets pionniers dans l’énergie propre et renouvelable, en améliorant l’efficacité des ressources et en développant des solutions innovantes qui soutiennent la réalisation de la neutralité carbone », a déclaré Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur général et PDG de DEWA.

Saeed Mohammed Al Tayer a indiqué que DEWA s’engage pleinement à respecter les normes et spécifications locales, fédérales et internationales les plus élevées dans tous ses projets et opérations. Cet engagement renforce un système environnemental intégré qui protège les ressources naturelles, réduit les déchets et préserve la biodiversité, incarnant l’approche pionnière de DEWA en matière de durabilité environnementale et d’action climatique.

DEWA met en œuvre des projets et initiatives qui reflètent son engagement fort à intégrer la durabilité environnementale dans son modèle organisationnel et opérationnel. Ces efforts soutiennent la Stratégie de l’énergie propre de Dubaï 2050 et la Stratégie de neutralité carbone de Dubaï 2050, visant à fournir 100 % de la capacité de production d’énergie de l’émirat à partir de sources propres d’ici 2050.

Le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mis en œuvre par DEWA, est le plus grand parc solaire sur un seul site au monde basé sur le modèle de producteur d’électricité indépendant, avec une capacité de production prévue dépassant 8 000 mégawatts (MW) d’ici 2030. Sa capacité actuelle s’élève à 3 860 MW, utilisant les technologies photovoltaïques et solaires thermodynamiques les plus récentes.

La part de l’énergie propre dans le mix énergétique de Dubaï devrait atteindre 36 % d’ici 2030, contre 25 % dans le plan initial, contribuant à éviter plus de 8,5 millions de tonnes d’émissions de carbone chaque année.

Le projet d’hydrogène vert est le premier du genre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à utiliser l’énergie solaire pour produire de l’hydrogène, le stocker et le reconvertir en électricité, en plus d’autres applications.

Le projet produit environ 20 kilogrammes d’hydrogène par heure, avec un réservoir de stockage pouvant contenir jusqu’à 240 kilogrammes. L’usine, conçue comme une plateforme flexible pour tester les applications futures de l’hydrogène, utilise l’hydrogène pour générer de l’électricité via un générateur d’une capacité d’environ 300 kilowatts.

La centrale hydroélectrique à pompage-turbinage de 250 MW à Hatta est la première du genre dans la région du CCG, avec une capacité de stockage de 1 500 mégawattheures et une durée de vie allant jusqu’à 80 ans.

DEWA a lancé l’initiative Green Charger en 2014 pour développer une infrastructure de recharge intégrée pour les véhicules électriques (VE), soutenant la mobilité verte et s’alignant sur la vision de Dubaï d’être la ville la plus intelligente et la plus heureuse du monde. Le réseau comprend plus de 2 223 points de recharge à travers Dubaï, développés en collaboration avec les partenaires de DEWA.

Les services de recharge sont disponibles pour les clients enregistrés, tandis que les utilisateurs non enregistrés peuvent recharger leurs VE via la fonction mode invité. Les stations de recharge peuvent être localisées via le site web de DEWA, l’application intelligente et 14 autres plateformes numériques.

DEWA applique les normes internationales et locales les plus élevées pour les bâtiments verts sur l’ensemble de ses actifs et s’engage à améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources, y compris l’énergie et l’eau, tout au long du cycle de vie des bâtiments. DEWA compte actuellement 10 bâtiments verts certifiés selon les normes Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Al Shera’a, le nouveau siège de DEWA, a été construit pour être le bâtiment gouvernemental net positif le plus haut, le plus grand et le plus intelligent au monde. Le bâtiment a été conçu pour obtenir les certifications LEED Platine et WELL Or. Il intègre des technologies avancées, notamment l’Internet des objets, les mégadonnées et données ouvertes, ainsi que l’intelligence artificielle, en plus des solutions d’énergie renouvelable les plus récentes.