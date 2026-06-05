EWEC prévoit une réduction de 46 % des émissions de CO2 et 40 % d’énergie solaire d’ici 2035

ABOU DHABI, 5 juin 2026 (WAM) – Emirates Water and Electricity Company (EWEC) a célébré la Journée mondiale de l’environnement 2026 en mettant en avant ses efforts pour faire progresser l’action climatique et soutenir la conservation de la biodiversité dans le cadre de l’agenda de durabilité des Émirats arabes unis.

Placée sous la direction du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la Journée mondiale de l’environnement 2026 se tient sous le thème "NowForClimate". Elle constitue un appel mondial à relever les défis urgents du changement climatique et de la perte de biodiversité.

Cette approche intégrée s’aligne directement sur le mandat d’EWEC visant à accélérer la transition des Émirats arabes unis vers un avenir décarboné et durable. L’impact environnemental de la feuille de route stratégique d’EWEC est hautement mesurable.

En menant la transition vers les énergies renouvelables et la technologie de dessalement par osmose inverse (OI) à faible intensité carbone, EWEC prévoit qu’en 2035, les émissions totales de dioxyde de carbone auront diminué de près de 46 % par rapport aux niveaux de 2019, et que l’énergie solaire devrait fournir environ 40 % de la production totale d’électricité.

« La Journée mondiale de l’environnement renforce le principe selon lequel l’action climatique va au-delà de la réduction des émissions », a déclaré Adel Alsaeedi, Vice-président principal du développement de projets chez EWEC.

« En intégrant des infrastructures durables à la conservation fondée sur la science, nous soutenons une croissance économique à long terme tout en protégeant le patrimoine naturel des Émirats arabes unis. »

EWEC augmente la capacité solaire d’Abou Dhabi, passant de 990 mégawatts (MW) en 2020 à une prévision de 17,5 gigawatts (GW) d’ici 2030. En mettant en service certaines des plus grandes centrales solaires à site unique au monde, EWEC prévoit que la capacité solaire installée dépassera 30 GW d’ici 2035, entraînant une baisse significative de l’intensité moyenne de dioxyde de carbone issue de la production d’électricité de 51 %, passant de 335 kilogrammes par mégawattheure (kg/MWh) en 2019 à 162 kg/MWh d’ici 2030.

L’action climatique d’EWEC s’étend stratégiquement au-delà des infrastructures physiques. Grâce à sa collaboration phare avec Emirates Nature-WWF, l’ONG environnementale des Émirats arabes unis, EWEC accroît directement l’impact de la conservation à travers le pays, renforce la biodiversité et consolide la résilience climatique.

Ce partenariat soutient une action globale dans la protection de la nature et de la faune, l’action climatique, l’économie verte, la sécurité alimentaire et hydrique, ainsi que la mobilisation de la société civile. Par ailleurs, EWEC a également rejoint l’Alliance des Émirats arabes unis pour l’action climatique (UACA), et ses employés participent au programme Leaders of Change d’Emirates Nature-WWF, prenant part à des ateliers spécialisés et à des sorties sur le terrain pour la restauration d’habitats critiques.

La société a indiqué que sa stratégie soutient l’Initiative stratégique Émirats arabes unis Zéro Émission nette d’ici 2050 grâce au déploiement des énergies renouvelables, de technologies avancées et de partenariats environnementaux.