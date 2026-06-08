La production mondiale de carburant d’aviation durable devrait atteindre 2,4 millions de tonnes en 2026, selon l’IATA

GENÈVE, 8 juin 2026 (WAM) -- L’Association du transport aérien international (IATA) a publié des estimations indiquant que la production mondiale de carburant d’aviation durable (SAF) devrait atteindre environ 2,4 millions de tonnes en 2026, ce qui ne représente que 0,8 % de la consommation de carburant aérien, pour un coût de 4,3 milliards de dollars pour les compagnies aériennes.

« Il semble que ce sera une autre année décevante pour la production de SAF. Cinq ans après s’être engagés à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, la production de SAF ne représentera cette année que 0,8 % de la consommation de carburant des compagnies aériennes. Le chemin pour répondre à 65 % de nos besoins en 2050 devient chaque année plus difficile en raison de politiques gouvernementales mal coordonnées et du manque manifeste d’intérêt des compagnies pétrolières. Le choc énergétique actuel devrait rendre encore plus urgente la mise au point des énergies renouvelables, y compris le SAF. Mais nous n’avons pas encore vu le choc énergétique, la nécessité de développer l’indépendance énergétique et l’emploi, ni l’urgence d’atténuer le changement climatique se traduire par les incitations nécessaires à la création d’un marché viable du SAF », a déclaré Willie Walsh, Directeur général de l’IATA.

Pour accélérer la montée en puissance du SAF, l’IATA appelle à une action coordonnée autour de quatre priorités :

Élargir l’offre d’énergie renouvelable pour soutenir la production de SAF et garantir la disponibilité de matières premières et d’énergie propre en quantité suffisante.

Assurer un accès ouvert aux infrastructures de carburant, y compris les pipelines, le stockage et les systèmes d’avitaillement des aéroports, afin de permettre une concurrence équitable et une distribution efficace.

Renforcer le soutien politique grâce à une séquence efficace des incitations à la production et des cadres d’investissement qui offrent de la certitude et réduisent les risques avant toute imposition de quotas.

Permettre la création d’un marché mondial du SAF avec des volumes suffisants à des prix commercialement viables, essentiels à la viabilité financière et économique des compagnies aériennes. Un système de « book-and-claim » est indispensable pour transformer le marché du SAF du niveau local au niveau mondial en le rendant accessible aux compagnies aériennes et aux producteurs de SAF, quel que soit leur lieu d’implantation. Un marché mondial du SAF doit également être soutenu par des normes harmonisées qui instaurent des règles durables et une concurrence loyale.