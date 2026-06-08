Le DWTC génère 25 milliards d’AED d’impact économique record en 2025 à Dubaï

DUBAÏ, 8 juin 2026 (WAM) – Le Dubai World Trade Centre (DWTC) a renforcé son rôle en tant que moteur clé de la croissance économique de Dubaï, générant un chiffre record de 25,03 milliards d’AED de retombées économiques grâce à son calendrier d’événements professionnels de grande envergure en 2025. En tant que plateforme de premier plan pour le commerce international et la collaboration industrielle, le DWTC continue de soutenir les objectifs de l’Agenda économique de Dubaï, D33, en attirant entreprises mondiales, talents et innovations vers l’émirat.

Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince héritier de Dubaï, Président du Conseil exécutif de Dubaï, a déclaré : « L’ascension de Dubaï en tant que centre mondial pour les événements internationaux a été façonnée par le leadership visionnaire de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre et Souverain de Dubaï. Guidée par la vision à long terme de Son Altesse, Dubaï a construit un écosystème permettant aux entreprises du monde entier de se réunir, collaborer et se développer. Les performances record réalisées par le Dubai World Trade Centre en 2025 reflètent la confiance que les industries mondiales, les investisseurs et les innovateurs accordent à l’infrastructure de classe mondiale de Dubaï, à son environnement d’affaires et à sa capacité à connecter les personnes, les idées et les capitaux pour générer de la valeur. »

« Ces résultats mettent en lumière la puissance des événements professionnels mondiaux en tant que catalyseurs des flux d’investissement, de l’entrepreneuriat et de l’expansion des marchés, créant un impact économique tangible dans divers secteurs. Nous continuerons à renforcer la position de Dubaï en tant que lieu de prédilection pour les rassemblements professionnels les plus influents au monde, en forgeant de nouveaux partenariats, en ouvrant de nouvelles voies de croissance et en contribuant aux industries du futur. »

L’Évaluation de l’Impact Économique (EIA) du DWTC pour 2025 met en avant une nouvelle année de forte croissance économique, les événements professionnels de grande envergure générant une augmentation de 12 % du rendement économique d’une année sur l’autre. Portés par 108 expositions majeures, conventions d’associations internationales et conférences sectorielles, ces événements ont attiré près de 2,18 millions de participants et contribué à hauteur de 14,66 milliards d’AED en Valeur Ajoutée Brute (VAB) au PIB de Dubaï, soit l’impact économique annuel le plus élevé jamais enregistré.

Helal Saeed Almarri, Directeur général de la Dubai World Trade Centre Authority, a déclaré : « 2025 a été une année record pour le DWTC sur de multiples indicateurs, soulignant à la fois l’ampleur et la résilience de l’écosystème des événements professionnels de Dubaï ainsi que la valeur économique croissante qu’il génère pour l’économie au sens large. Depuis plus de 46 ans, le DWTC s’est forgé une solide réputation en réunissant les industries mondiales et en organisant des événements de classe internationale. Cette constance continue de renforcer la position de Dubaï en tant que centre mondial de premier plan pour les affaires, l’innovation et la collaboration internationale. Alors que nous poursuivons l’expansion de la capacité du Dubai Exhibition Centre à Expo City, nous renforçons encore la capacité de Dubaï à accueillir des événements mondiaux plus grands et plus impactants, tout en soutenant les objectifs de l’Agenda économique de Dubaï, D33, et en contribuant à une croissance économique durable. »

Le calendrier 2025 du DWTC a enregistré une croissance continue tant du nombre que de la taille des événements majeurs accueillis dans ses espaces. Les 108 événements de grande envergure ont attiré plus de 2,18 millions de participants, dont près de 947 000 (44 %) venus de l’étranger, renforçant la position de Dubaï comme destination mondiale de premier plan pour le tourisme d’affaires et les réunions et conférences industrielles internationales.

Les participants internationaux ont continué de générer un impact économique nettement supérieur à celui des participants locaux, dépensant en moyenne plus de 9 900 AED par événement, soit près de sept fois plus que les participants locaux. Cette contribution plus élevée s’explique par des séjours moyens plus longs, avec des dépenses en transport aérien, hébergement, commerce de détail, restauration et voyages avec collègues ou membres de la famille, générant un impact économique accru pour la ville. Les participants internationaux ont enregistré une durée de séjour moyenne de 5,6 jours par événement, avec 22 accompagnants pour 100 participants, soulignant les bénéfices plus larges pour le secteur du tourisme et de l’hôtellerie générés par les événements professionnels de Dubaï.

L’activité économique générée par les événements majeurs du DWTC en 2025 aurait soutenu plus de 94 000 emplois dans l’écosystème MICE et les secteurs adjacents, soit une augmentation de 10 % d’une année sur l’autre. Ces emplois ont généré plus de 4,7 milliards d’AED de revenu disponible pour les ménages, soit une hausse de 13,6 % par rapport à 2024.

En 2025, les événements de grande envergure organisés au DWTC ont généré 4,5 milliards d’AED de chiffre d’affaires dans le secteur MICE, portés par les investissements des organisateurs et exposants dans les espaces, services de stands, logistique, infrastructures événementielles et services professionnels associés.

L’impact de cette activité s’est étendu bien au-delà de l’industrie événementielle elle-même. En combinant les dépenses des participants en hébergement, transport, commerce de détail, restauration et divertissement, les événements majeurs du DWTC ont généré un effet d’entraînement significatif sur l’économie de Dubaï dans son ensemble. Globalement, chaque dirham dépensé lors d’un événement du DWTC a généré 5,5 AED de retombées économiques totales à l’échelle de la ville.

La croissance des événements de grande envergure et la participation internationale soutenue ont continué de stimuler l’activité économique dans les secteurs adjacents en 2025. Les dépenses directes dans ces secteurs ont atteint 13,48 milliards d’AED, soulignant l’impact économique plus large généré par les événements professionnels de Dubaï. Les secteurs bénéficiaires incluent :

• Hébergement : 3,79 milliards d’AED

• Transport et déplacements : 2,98 milliards d’AED

• Commerce de détail : 2,55 milliards d’AED

• Restaurants et restauration : 2,1 milliards d’AED

• Divertissement professionnel : 1,81 milliard d’AED

• Services gouvernementaux : 252 millions d’AED

Ces résultats renforcent encore le rôle du DWTC dans la stimulation de l’activité économique dans le tourisme, l’hôtellerie, l’aviation, le commerce de détail et le divertissement, tout en contribuant à l’agenda plus large de diversification économique de Dubaï.

Les principaux secteurs industriels génèrent un fort impact économique

La diversité des secteurs représentés dans le portefeuille d’événements du DWTC continue de s’aligner étroitement sur les priorités économiques de Dubaï et de la région, ainsi que sur les secteurs de croissance future.

En 2025, les trois principaux secteurs – Santé & Médical, Agroalimentaire, et TIC, Électronique & Technologies émergentes – ont représenté à eux seuls 55 % de la Valeur Ajoutée Brute totale, générant plus de 8,1 milliards d’AED de valeur pour l’économie de Dubaï. Ces secteurs ont également attiré 48 % de l’ensemble des participants et 59 % des participants internationaux aux événements majeurs organisés durant l’année, soulignant l’importance de Dubaï en tant que plateforme mondiale pour l’innovation, le progrès industriel et l’échange de connaissances.

Le secteur Santé et Médical a dominé avec 20 événements et plus de 434 000 participants, générant 3,73 milliards d’AED de VAB. L’Agroalimentaire a suivi avec sept événements et plus de 280 000 participants, contribuant à hauteur de 2,38 milliards d’AED, tandis que les TIC, l’Électronique et les Technologies émergentes, avec sept événements, ont accueilli plus de 337 000 participants et généré 1,99 milliard d’AED de valeur économique.

Helal Saeed Almarri a conclu : « La force du secteur des événements professionnels de Dubaï réside non seulement dans son ampleur, mais aussi dans sa capacité à rassembler les industries, les technologies et les idées qui façonnent l’économie mondiale de demain, tout en contribuant à nos ambitions économiques à long terme. »