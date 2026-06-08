Ouverture des inscriptions au 18e Championnat du monde professionnel de jiu-jitsu d’Abou Dhabi, doté de 3 millions d’AED

ABOU DHABI, 8 juin 2026 (WAM) -- La Fédération émirienne de jiu-jitsu et d’arts martiaux mixtes a ouvert les inscriptions pour la 18e édition du Championnat du monde professionnel de jiu-jitsu d’Abou Dhabi, prévue du 9 au 21 novembre 2026. Un total de 3 millions d’AED a été alloué aux vainqueurs, renforçant ainsi la position du championnat en tant qu’événement phare du calendrier international du jiu-jitsu.

Depuis près de deux décennies, ce championnat est devenu l’un des événements les plus prestigieux du jiu-jitsu, attirant les meilleurs athlètes du monde entier. Il s’est imposé comme une étape incontournable du calendrier international grâce à un niveau de compétition élevé, une organisation solide et une large participation internationale.

La 18e édition se déroulera sur 13 jours et proposera un programme riche comprenant le Festival mondial de jiu-jitsu d’Abou Dhabi (pour les enfants), ainsi que des compétitions pour les para-athlètes, les jeunes, les amateurs, les masters et les professionnels. La division professionnelle sera une nouvelle fois la tête d’affiche de l’événement, réunissant certains des meilleurs compétiteurs mondiaux à Abou Dhabi.

Le championnat a alloué un total de 3 millions d’AED en prix en espèces, soulignant son statut d’événement majeur de la discipline et sa capacité continue à attirer les plus grands noms du jiu-jitsu. Le titre demeure l’une des distinctions les plus prestigieuses du jiu-jitsu et un accomplissement majeur pour les compétiteurs du monde entier.

Mohamed Salem Al Dhaheri, Vice-président de la Fédération émirienne de jiu-jitsu et d’arts martiaux mixtes, a déclaré : « L’ouverture des inscriptions pour le Championnat du monde professionnel de jiu-jitsu d’Abou Dhabi marque le début des préparatifs pour ce qui est devenu l’événement annuel de jiu-jitsu le plus attendu au monde.

« Au fil des années, le championnat a gagné en prestige, faisant de la participation un objectif pour les athlètes du monde entier. Son attrait va au-delà des récompenses, car il offre une véritable mesure de la compétition entre les meilleurs athlètes et académies de la discipline.

« La dotation de 3 millions d’AED reflète la place du championnat dans le calendrier mondial du jiu-jitsu et s’inscrit dans la vision de la Fédération visant à soutenir le développement et la croissance à long terme du sport.

« Le championnat est devenu une plateforme où les meilleurs athlètes mondiaux se retrouvent, où de nouveaux champions émergent et où des histoires de réussite se créent année après année. Nous attendons avec impatience une nouvelle édition exceptionnelle qui réunira les meilleurs athlètes du monde à Abou Dhabi et continuera d’élever les standards de la compétition et de l’organisation. »

Le championnat sera suivi par les Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Awards, l’une des principales plateformes de reconnaissance du sport, qui récompense chaque année les meilleurs athlètes et académies. Ces distinctions reflètent le rôle de premier plan du championnat dans le soutien au développement du jiu-jitsu et la promotion d’une culture d’excellence et de réussite au niveau international.

Le championnat devrait attirer des milliers d’athlètes du monde entier, renforçant encore sa position parmi les plus grands et les plus prestigieux événements du jiu-jitsu mondial. Il confirme également la place d’Abou Dhabi en tant que destination de choix pour le sport international et pôle mondial du développement du jiu-jitsu.