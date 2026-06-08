Les Émirats renforcent leur présence mondiale : Al Kamali nommé président de la Commission de discipline de la plus grande édition de la Coupe du monde de la FIFA

MIAMI, 8 juin 2026 (WAM) – La FIFA a nommé le conseiller juridique émirati Mohammed Al Kamali, Président de la Commission de Discipline de la FIFA, en tant que Président de la Commission de Discipline pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui sera accueillie par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette nomination réaffirme la position internationale dont jouit le talent émirati au sein des institutions sportives mondiales.

Cette désignation reflète la vaste expérience, la compétence et le haut niveau de professionnalisme de Mohammed Al Kamali, ainsi que la confiance de la FIFA en sa capacité à diriger les travaux de la commission lors de la plus grande édition de l’histoire du tournoi, qui comprendra 104 matchs, accueillant des millions de spectateurs dans les stades et suivie par des milliards de téléspectateurs à travers le monde.

Le tournoi devrait offrir aux fans des moments exceptionnels, tandis que le succès d’un tel événement mondial dépend non seulement des joueurs et des équipes nationales, mais aussi des décisions, de l’expertise et du professionnalisme des officiels chargés de gérer ses divers aspects organisationnels et juridiques, en particulier les membres des organes judiciaires et disciplinaires.

Mohammed Al Kamali a exprimé sa profonde gratitude pour la confiance de la FIFA, qualifiant cette nomination de grande responsabilité nationale et professionnelle qui exige les plus hauts niveaux de préparation et d’engagement.

Il a déclaré que la tâche ne serait pas facile, compte tenu de l’organisation de 104 matchs internationaux officiels dans trois pays différents, accompagnés de millions de spectateurs et d’une audience mondiale se chiffrant en milliards, ce qui impose à la Commission de Discipline d’opérer avec la plus grande efficacité, rapidité et précision.

Mohammed Al Kamali a souligné que le sport, et le football en particulier, possède une capacité unique à rapprocher les peuples et les cultures. Il a insisté sur le fait que la commission remplirait ses fonctions de manière à soutenir les nobles objectifs du tournoi et à renforcer son message humanitaire et sportif.

Il a ajouté qu’en tant qu’Émirati, il est très fier de cette nomination internationale et qu’il ne ménagera aucun effort pour représenter les Émirats arabes unis de la meilleure manière possible lors de cet événement mondial. Il a noté que la présence croissante de professionnels émiratis au sein des institutions internationales reflète la vision de la direction des Émirats arabes unis et son engagement continu à investir dans les talents nationaux et à permettre aux citoyens d’accéder à des postes de direction, renforçant ainsi la position et le leadership du pays sur la scène mondiale dans divers secteurs.