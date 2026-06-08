Le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation annonce le rétablissement de la politique de prévention du stress thermique professionnel du 15 juin au 15 septembre

DUBAÏ, 8 juin 2026 (WAM) – Le Ministère des Ressources Humaines et de l’Émiratisation (MoHRE) a annoncé le retour de la Politique de Prévention du Stress Thermique Professionnel pour la 22e année consécutive, en vigueur du 15 juin au 15 septembre 2026.

Durant cette période, le travail sous la lumière directe du soleil et dans les espaces ouverts sera interdit chaque jour de 12h30 à 15h00.

La poursuite de la mise en œuvre de la Politique de Prévention du Stress Thermique Professionnel reflète l’approche centrée sur l’humain adoptée par les Émirats arabes unis sur le marché du travail, ainsi que leur engagement de longue date à promouvoir un environnement de travail de premier plan et à protéger les travailleurs conformément aux normes les plus élevées en matière de santé et de sécurité au travail. Cette politique soutient la productivité et renforce davantage la position des Émirats arabes unis en tant que destination mondiale de choix pour vivre, travailler et investir.

Dalal Al Shehhi, Sous-secrétaire adjointe à la Protection du Travail au sein du MoHRE, a souligné l’importance de l’approche partenariale adoptée par le Ministère en collaboration avec le secteur privé, ainsi que le rôle essentiel qu’elle joue dans l’avancement du modèle d’environnement de travail de pointe des Émirats arabes unis. Elle a noté que les entreprises ont constamment affiché des taux de conformité supérieurs à 99 % dans la mise en œuvre de la Politique de Prévention du Stress Thermique ces dernières années, en respectant leurs obligations et en lançant des initiatives compétitives pour soutenir les travailleurs durant la période de pause méridienne.

Dalal Al Shehhi a également exprimé sa reconnaissance envers les partenaires du Ministère dans les secteurs public et privé, ainsi qu’aux membres de la communauté, dont les contributions ont permis d’assurer le succès de l’initiative depuis son lancement et ont soutenu la progression continue du marché du travail des Émirats arabes unis.

Elle a expliqué que la Politique de Prévention du Stress Thermique Professionnel est devenue une réalisation clé sur le marché du travail des Émirats arabes unis, un pilier du cadre de santé et de sécurité au travail, et une pratique bien établie parmi les employeurs en raison de son importance pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que pour les prémunir contre les blessures et les risques liés au travail à des températures élevées durant les mois d’été.

La politique prend également en compte la nécessité d’assurer la continuité des travaux servant l’intérêt public. Ainsi, certaines activités sont exemptées lorsque le travail doit se poursuivre sans interruption pour des raisons techniques, notamment les travaux de pose d’asphalte et de coulage de béton où l’interruption ou le report n’est pas possible. Des exemptions s’appliquent également aux travaux nécessaires pour prévenir des dangers ou réparer des pannes affectant la communauté au sens large, tels que les interruptions de l’alimentation en eau, des services d’électricité, de la circulation routière et d’autres services publics essentiels. De plus, l’exemption inclut les activités nécessitant des permis des autorités gouvernementales compétentes en raison de leur impact sur la vie publique et la circulation.

Dans le cadre de la Politique de Prévention du Stress Thermique Professionnel, les entreprises sont tenues de fournir des zones ombragées pour protéger les travailleurs du soleil direct pendant les pauses ou lors de la réalisation d’activités exemptées. Les employeurs doivent également fournir des équipements de refroidissement appropriés, tels que des ventilateurs, des quantités suffisantes d’eau potable, des compléments d’hydratation incluant des sels et d’autres produits approuvés localement, ainsi que des installations de confort adéquates et du matériel de premiers secours sur les sites de travail.

Le système d’inspection avancé du MoHRE surveille la conformité des entreprises grâce à ses outils numériques intelligents et à des campagnes d’inspection sur le terrain, en parallèle d’initiatives de sensibilisation visant à mettre en avant l’importance de la politique et son rôle dans la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Les membres du public sont encouragés à signaler toute pratique négative ou infraction via le centre d’appels du MoHRE au 600590000, ainsi que par le biais du site internet du Ministère et de son application intelligente.