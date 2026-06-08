Hamdan bin Mohammed visite le Centre financier international de Dubaï et examine ses priorités stratégiques et ses ambitions en matière d’innovation

DUBAÏ, 8 juin 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince héritier de Dubaï, Vice-Premier ministre, Ministre de la Défense, Président du Conseil exécutif de Dubaï et Président du Comité supérieur pour les technologies du futur et l’économie numérique, a visité le Centre financier international de Dubaï (DIFC), principal centre financier mondial de la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud (MEASA).

Lors de la visite, Son Altesse Cheikh Hamdan a été accueilli par Essa Kazim, Gouverneur du DIFC, accompagné d’autres hauts responsables, et a reçu un exposé sur les priorités stratégiques et les ambitions d’innovation du Centre.

Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed a déclaré : « Le Centre financier international de Dubaï représente un modèle mondial de premier plan pour la construction d’écosystèmes économiques et financiers intégrés, portés par l’innovation, la connaissance et la connectivité avec l’économie mondiale. Il renforce la position de Dubaï en tant que l’un des quatre principaux centres financiers et un pôle clé pour façonner l’avenir. Alors que nous poursuivons la réalisation des objectifs de l’Agenda économique de Dubaï D33, nous restons déterminés à renforcer la compétitivité mondiale de Dubaï en favorisant une économie flexible, axée sur l’innovation, capable d’attirer les meilleurs talents, entreprises et investissements de qualité du monde entier. »

Il a ajouté : « La croissance soutenue réalisée par le DIFC reflète la confiance internationale croissante dans l’économie de Dubaï et sa capacité à créer un environnement commercial de classe mondiale qui soutient l’innovation et la croissance durable. Cela soutient également l’ambition de Dubaï de figurer parmi les trois premières villes mondiales pour les affaires et l’investissement. Nous continuerons à investir dans les secteurs d’avenir et les technologies avancées, tout en renforçant l’économie numérique et de la connaissance conformément aux évolutions mondiales et en consolidant le leadership à long terme de Dubaï. »

La visite a débuté par une présentation complète de la stratégie centrée sur le client du DIFC et de son ambition de devenir le premier centre financier entièrement natif en intelligence artificielle au monde. Son Altesse Cheikh Hamdan a également été informé de la croissance continue du DIFC Innovation Hub, principal écosystème FinTech et d’innovation de la région, incluant le Dubai AI Campus, inauguré par Son Altesse il y a deux ans.

La visite comprenait également un examen des derniers développements des plans d’expansion du DIFC, mis en œuvre en réponse à une demande exceptionnelle, ainsi que du soutien apporté par la Dubai Financial Services Authority (DFSA) et les tribunaux du DIFC pour faire avancer ces efforts.

Réaffirmant son engagement à soutenir les ambitions du DIFC pour renforcer la position de Dubaï parmi les quatre principaux centres financiers mondiaux, conformément aux objectifs de l’Agenda économique de Dubaï D33, Son Altesse Cheikh Hamdan a signé le livre commémoratif du DIFC, intitulé « L’avenir de la finance : propulsé par le DIFC ».

La visite a souligné le rôle du DIFC en tant que catalyseur clé du secteur des services financiers de Dubaï et contributeur stratégique aux ambitions de diversification économique de l’émirat. Par ses efforts pour faire progresser les services financiers, stimuler l’innovation et les technologies émergentes, soutenir la croissance des entreprises mondiales et contribuer à façonner l’avenir de la finance depuis Dubaï, le DIFC continue de contribuer à la croissance économique à long terme et à la compétitivité mondiale de l’émirat.

Essa Kazim a déclaré : « Alors que Dubaï continue de diversifier son économie conformément à l’Agenda économique de Dubaï D33, le DIFC joue un rôle de premier plan dans la promotion d’une croissance durable dans les services financiers, la technologie et les secteurs axés sur l’innovation, renforçant la position de l’émirat en tant que destination mondiale pour les affaires et l’investissement. La récente ascension de Dubaï à la septième place mondiale dans l’indice des centres financiers mondiaux marque une étape déterminante dans son parcours pour devenir l’un des pôles financiers les plus influents au monde. Cette réussite reflète la force, la profondeur et la confiance mondiale dans l’écosystème financier de l’émirat, dont le DIFC est le centre financier de référence. Nous restons concentrés sur la consolidation de cette dynamique, le renforcement de notre écosystème et le soutien à l’ambition de Dubaï de figurer parmi les quatre premiers centres financiers mondiaux d’ici 2033. »

Arif Amiri, Directeur général de la DIFC Authority et membre du Comité supérieur de Dubaï pour les technologies du futur et l’économie numérique, a déclaré : « Le DIFC continue de jouer un rôle central dans l’amélioration de la compétitivité mondiale de Dubaï dans les services financiers, l’innovation et la croissance durable. Avec le plus grand écosystème régional d’entreprises financières réglementées et une vaste communauté d’entreprises technologiques et innovantes, le Centre reflète à la fois l’ampleur de l’ambition de Dubaï et la force de son attractivité internationale. En poursuivant des initiatives qui façonnent l’avenir de la finance, y compris notre ambition native en intelligence artificielle, le DIFC crée un environnement où les institutions mondiales et les entreprises émergentes peuvent croître, se connecter et diriger depuis Dubaï. »

Le DIFC compte parmi les centres financiers les plus avancés au monde. Il joue un rôle clé dans la structuration du paysage financier mondial et dans le renforcement de la position de Dubaï en tant que destination de premier plan pour la finance et les affaires à travers la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud.