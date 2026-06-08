Les Émirats arabes unis expriment leur solidarité après le séisme meurtrier aux Philippines

ABOU DHABI, 8 juin 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont exprimé leur solidarité avec la République des Philippines à la suite du tremblement de terre qui a frappé la région de Mindanao, dans le sud des Philippines, causant plusieurs morts et blessés.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a présenté ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple philippins face à cette tragédie, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.