Les Émirats arabes unis saluent la déclaration conjointe sur le Soudan

ABOU DHABI, 8 juin 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont salué la déclaration conjointe sur le Soudan, qui a réaffirmé l’engagement commun à soutenir une voie pacifique, démocratique et stable, conformément aux aspirations du peuple soudanais frère.

Les Émirats arabes unis ont salué les efforts internationaux et régionaux, y compris les résultats de la Conférence de Berlin et les appels à la fin de la guerre ainsi qu’au lancement d’un processus politique global dirigé par des civils.

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur soutien total à tous les efforts visant à parvenir à une trêve humanitaire et à un cessez-le-feu permanent, à atténuer les souffrances humanitaires, à protéger les civils et à garantir la livraison de l’aide humanitaire.

Les Émirats arabes unis ont salué les initiatives du Quintette en faveur d’un processus politique global, y compris les consultations tenues à Addis-Abeba du 3 au 5 juin, visant à établir le comité préparatoire proposé pour un dialogue soudano-soudanais global.

Les Émirats arabes unis ont également souligné l’importance de privilégier les solutions politiques et de soutenir une transition inclusive et indépendante dirigée par des civils, qui reflète les aspirations du peuple soudanais à la sécurité, à la stabilité et à une vie digne.