Une étude mondiale de la Dubai Future Foundation et d’IBM montre que les Émirats arabes unis devancent leurs pairs dans l’adoption de la gouvernance de l’intelligence artificielle

DUBAÏ, 9 juin 2026 (WAM) -- La Dubai Future Foundation (DFF), en collaboration avec l’IBM Institute for Business Value, a lancé une nouvelle étude mondiale examinant l’importance croissante de la gouvernance de l’intelligence artificielle et son rôle dans la capacité des institutions à adopter l’IA à grande échelle avec confiance, résilience et impact à long terme. L’étude, intitulée « Orchestrer l’IA à grande échelle pour la souveraineté et la résilience », met en avant la forte position mondiale des Émirats arabes unis dans l’adoption de plateformes d’orchestration de l’IA, où le pays devance ses homologues mondiaux. Environ 20 % des organisations du pays mettent actuellement en œuvre des plateformes de gouvernance de l’IA, contre 12 % au niveau mondial, selon les données révélées.

Basée sur les analyses de plus de 1 000 cadres supérieurs issus de 20 pays et 23 secteurs, l’étude explore comment les organisations font évoluer leurs approches de la gouvernance de l’IA afin d’améliorer la performance, renforcer l’adaptabilité et consolider la résilience opérationnelle dans un contexte de changements mondiaux accélérés. Il est à noter que 98 % des dirigeants émiratis reconnaissent la nécessité d’intégrer désormais la souveraineté dans leurs stratégies commerciales, contre 93 % au niveau mondial.

Les organisations aux Émirats arabes unis font état de niveaux de préoccupation légèrement inférieurs à ceux de leurs homologues mondiaux en ce qui concerne la gestion de la complexité de l’IA. Par exemple, 48 % des dirigeants émiratis déclarent avoir des difficultés à gérer la complexité résultant d’un trop grand nombre d’actifs d’IA, contre 52 % au niveau mondial.

Les résultats indiquent que les organisations adoptant des cadres structurés de gouvernance de l’IA sont mieux positionnées pour déployer l’IA à grande échelle de manière efficace, générer de meilleurs résultats commerciaux et obtenir un retour sur investissement plus élevé. Cependant, seulement 13 % des organisations aux Émirats arabes unis appliquent actuellement des cadres de gouvernance de l’IA complets à l’ensemble de leurs initiatives, ce qui met en lumière une opportunité clé de développement supplémentaire.

Khalfan Juma Belhoul, Directeur général de la Dubai Future Foundation, a déclaré : « Ce rapport souligne l’importance de permettre aux secteurs public et privé d’adopter des applications avancées de l’IA et d’en étendre l’utilisation conformément aux meilleures pratiques de gouvernance. Cela s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour atteindre les objectifs du ‘Plan directeur universel de Dubaï pour l’intelligence artificielle’, lancé par Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince héritier de Dubaï, Vice-Premier ministre et Ministre de la Défense, et Président du Conseil d’administration de la Dubai Future Foundation, et mis en œuvre par le Centre d’intelligence artificielle de Dubaï en collaboration avec les entités gouvernementales et les principales entreprises technologiques locales et mondiales, afin de renforcer davantage le leadership de Dubaï dans ce secteur d’avenir crucial. »

Il a ajouté : « Les efforts précoces des Émirats arabes unis pour faire progresser l’IA dans tous les secteurs reflètent leur vision nationale de bâtir une économie numérique résiliente et tournée vers l’avenir. Dans un paysage mondial et régional en évolution rapide, la capacité à déployer l’IA à grande échelle en toute confiance tout en maintenant la stabilité et la continuité sera essentielle pour soutenir la croissance et renforcer la position des Émirats arabes unis en tant que leader mondial des technologies avancées. »

Saad Toma, Directeur général d’IBM Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : « Dans l’environnement commercial actuel — où l’IA s’intègre dans les processus métier essentiels, la gouvernance des données et la gestion — la continuité et la résilience des activités sont devenues des priorités stratégiques au niveau des conseils d’administration. »

« Les organisations ne peuvent plus se permettre d’avoir des systèmes d’IA fragmentés qui limitent la visibilité, affaiblissent le contrôle et érodent la valeur. L’adoption de l’IA guidée par l’orchestration offre la visibilité, le contrôle et la coordination nécessaires pour maintenir la stabilité opérationnelle, réduire les risques et garantir que l’IA continue de générer de la valeur », a-t-il ajouté.

Les organisations continuent d’augmenter leurs investissements dans l’IA, près des deux tiers des organisations aux Émirats arabes unis (68 %) et dans le monde (67 %) devraient adopter des systèmes d’IA à grande échelle d’ici 2030, ce qui renforce l’importance d’un meilleur contrôle, d’une plus grande visibilité et d’une responsabilité accrue.

Malgré cette dynamique, de nombreuses organisations continuent de rencontrer des difficultés à obtenir une valeur durable de ces investissements, notamment en termes de gains de productivité, de croissance des revenus et d’efficacité opérationnelle.

L’étude note également que les approches traditionnelles de gouvernance fondées sur la conformité ne sont plus suffisantes. Les organisations qui adoptent des modèles de gouvernance de l’IA intégrés et axés sur les capacités sont plus efficaces pour déployer l’IA à grande échelle, améliorer la performance et obtenir un meilleur retour sur investissement, certaines rapportant jusqu’à six fois plus d’impact sur la productivité grâce aux initiatives d’IA par rapport aux approches traditionnelles.

Pour accéder au rapport complet, veuillez consulter https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/ai-orchestration-layer