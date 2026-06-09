Dubaï lance "Map Your Dubai" avec Google pour stimuler la restauration

DUBAÏ, 9 juin 2026 (WAM) -- Le Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï (DET) et Google ont annoncé aujourd’hui le lancement de « Map Your Dubai: Insider Edition », une initiative visant à soutenir le secteur local de la restauration et des boissons (F&B).

Les Local Guides, une communauté mondiale de bénévoles qui rédigent des avis sur Google Maps, partageront leurs listes préférées de restaurants et de cafés, suivies d’un vote public destiné à stimuler la fréquentation et la croissance des entreprises locales.

L’initiative a été lancée lors d’une expérience exclusive « Breakfast Club » au sein du musée historique Etihad, en présence de Son Excellence Ahmad Al Room Almheiri, Directeur général de la Fondation Mohammed bin Rashid pour le Développement des Petites et Moyennes Entreprises (Dubai SME), qui fait partie du DET, ainsi que d’autres hauts responsables, entrepreneurs culinaires locaux et créateurs de contenu influents de la communauté gastronomique régionale.

Développée dans le cadre de « From Dubai, For Dubai », le mouvement communautaire du DET visant à soutenir les personnes, entreprises et idées qui façonnent la vie quotidienne de la ville, l’initiative Map Your Dubai encourage les résidents, visiteurs, créateurs et communautés numériques à découvrir et recommander les entreprises basées à Dubaï. En rassemblant les initiatives existantes et les actions de soutien sous un récit commun, la campagne invite chacun à choisir local, à partager les histoires derrière les entreprises qu’ils apprécient et à contribuer à une économie locale plus connectée.

L’initiative Map Your Dubai donne aux passionnés de la communauté Local Guide de Dubaï le pouvoir de créer des listes thématiques et soigneusement sélectionnées directement sur Google Maps, mettant en lumière les secrets culinaires les mieux gardés de la ville et les trésors cachés de ses quartiers. Les Local Guides sont des utilisateurs actifs de Google Maps qui enrichissent la plateforme en laissant des avis, en téléchargeant des photos, en répondant à des questions et en modifiant les détails des lieux.

Dès aujourd’hui, le public est invité à explorer les 11 listes d’initiés consolidées sur le portail officiel de la campagne (MapYourDubai.com), à les découvrir et à les visiter directement via leurs comptes Google Maps personnels, puis à voter pour leurs listes culinaires préférées. Le vote sera ouvert du 22 juin 2026 au 6 juillet 2026, et les Local Guides gagnants seront mis à l’honneur sur les réseaux sociaux officiels.

Commentant cette initiative, Anthony Nakache, Directeur général de Google MENA, a déclaré : « Map Your Dubai: Insider Edition permet aux Google Local Guides de transformer leur connaissance authentique de la ville en un puissant mouvement communautaire. Nous sommes déterminés à permettre et à soutenir les entreprises F&B locales et indépendantes en leur fournissant les outils nécessaires pour rester compétitives et toucher de nouveaux publics. Nous sommes profondément engagés, aux côtés du Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï, à soutenir le secteur régional de la restauration et des boissons. »

Son Excellence Ahmad Al Room Almheiri, Directeur général de Dubai SME, a déclaré : « L’initiative Map Your Dubai reflète ce qui rend Dubaï unique : une ville façonnée par la diversité de ses habitants, de ses cultures, de ses entreprises et de ses expériences, et renforcée par les partenariats qui les rassemblent. À travers From Dubai, For Dubai, et en collaboration avec Google, nous poursuivons l’approche de longue date de Dubaï en matière de narration communautaire, de #MyDubai à MyDubai Communities, où résidents, créateurs et visiteurs jouent un rôle actif dans la construction du récit de la ville. Cette initiative s’appuie également sur des collaborations antérieures avec Google pour mettre en valeur l’offre de Dubaï grâce à la découverte numérique et à la participation communautaire. C’est un exemple fort de la manière dont la collaboration public-privé, les plateformes numériques et les voix locales peuvent transformer la découverte en valeur économique réelle pour les entreprises basées à Dubaï. En augmentant la visibilité des concepts F&B locaux et des marques indépendantes, Map Your Dubai renforce la position de Dubaï en tant que pôle gastronomique mondial et meilleure ville à visiter, vivre et travailler, tout en soutenant la résilience à long terme et la croissance durable, conformément à l’Agenda Économique de Dubaï, D33. »