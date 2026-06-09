First Abu Dhabi Bank lance le Young Talent AI Circle pour accélérer l’innovation en intelligence artificielle

ABOU DHABI, 9 juin 2026 (WAM) -- First Abu Dhabi Bank (FAB) a organisé le tout premier FAB Young Talent AI Circle, un nouveau forum d'innovation dirigé par les employés qui réunit de jeunes talents, des défenseurs de l’IA et des hauts dirigeants afin d’identifier et d’accélérer la mise en œuvre de solutions d’IA pratiques au sein de l’organisation.

Tenu à la FAB Business School et organisé par le Hub d’Innovation en IA de la Banque, la session a rassemblé des diplômés, de jeunes professionnels, des Copilot Champions et des hauts dirigeants pour identifier des opportunités visant à améliorer l’intégration, le partage des connaissances, la collaboration et l’efficacité opérationnelle grâce à des outils basés sur l’IA.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges de FAB pour renforcer l’engagement des employés dans l’adoption et l’innovation de l’IA, offrant un forum direct aux diplômés et jeunes professionnels pour partager des perspectives de première ligne qui soutiennent l’amélioration continue et des modes de travail adaptés à l’avenir.

Au cours de la session, les participants ont identifié diverses opportunités pour améliorer l’expérience des employés et rationaliser les opérations quotidiennes. En collaboration avec les Copilot Champions, les équipes ont développé et affiné des cas d’utilisation pratiques de l’IA visant à relever les défis du lieu de travail, sélectionnant finalement trois concepts à fort potentiel pour leur progression et mise en œuvre.

À l’issue de la session, trois idées d’amélioration ont été présentées directement à la haute direction, notamment au Conseiller du Bureau du Directeur Général du Groupe FAB et au Directeur Général des Opérations du Groupe. Les équipes travailleront aux côtés du Hub d’Innovation en IA et des Copilot Champions pour développer et déployer davantage les solutions à travers l’organisation.

Le Young Talent AI Circle soutient l’approche de FAB en matière d’adoption responsable de l’IA en créant des opportunités structurées pour la participation des employés au développement et à l’application de solutions basées sur l’IA.

Grâce au Hub d’Innovation en IA, la Banque continue de renforcer ses capacités en IA par l’engagement des dirigeants, les réseaux de Copilot Champions et les programmes de développement des compétences des employés.

Le FAB Young Talent AI Circle s’inscrit dans le cadre de l’investissement continu de la Banque dans le développement des talents, l’adoption responsable de l’IA et l’innovation.

En réunissant les perspectives des employés et les priorités de la direction, FAB renforce les approches collaboratives pour améliorer l’expérience des employés, l’efficacité opérationnelle et le développement des compétences à long terme.