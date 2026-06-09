Emirates renouvelle son partenariat avec le Real Madrid jusqu’en 2031, renforçant sa présence globale

DUBAÏ, 9 juin 2026 (WAM) – Emirates et le Real Madrid CF ont renouvelé leur partenariat, prolongeant ainsi l’un des plus prestigieux contrats de sponsoring du football jusqu’en 2031, consolidant une relation qui s’étendra sur près de deux décennies.

Emirates est un partenaire fidèle du Real Madrid depuis 2011, une collaboration qui s’est renforcée en 2013 lorsque la compagnie aérienne est devenue le sponsor officiel du maillot du club. Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, Emirates continuera d’être le Sponsor Principal Officiel et le Partenaire Aérien Officiel des équipes masculine et féminine, avec sa marque emblématique présente sur les maillots des joueurs, les tenues d’entraînement et les vêtements du staff lors de toutes les grandes compétitions, notamment la Liga, l’UEFA Champions League, la Copa del Rey et la Supercoupe d’Espagne. Ce renouvellement marque également une étape majeure pour les deux marques, devenant le plus ancien sponsoring de maillot de l’histoire de la Liga.

Au-delà des équipements de match, l’accord renouvelé prévoit une visibilité accrue de la marque Emirates dans tout le stade Santiago Bernabéu, un accès aux installations d’entraînement du club, ainsi que l’Emirates Lounge, un espace d’hospitalité exclusif au sein du stade qui offre l’expérience signature de la compagnie à ses clients fidèles et partenaires commerciaux. Le partenariat s’étend également aux équipes de jeunes du Real Madrid, soutenant le développement de la prochaine génération de talents au niveau local et soulignant l’engagement de la compagnie aérienne envers l’avenir du football.

Le sponsoring renforce également la présence de la compagnie aérienne dans le basket-ball, avec un nouvel accord pluriannuel faisant d’Emirates le Sponsor Principal Officiel du club de basketball du Real Madrid jusqu’en 2031.

Boutros Boutros, Vice-Président Exécutif des Communications d’Entreprise, du Marketing et de la Marque, a déclaré : « Emirates a une longue histoire de soutien au football, connectant des millions de personnes et rassemblant les communautés autour de notre passion commune pour ce sport. Ce que nous avons construit avec le Real Madrid est un exemple éclatant de cet engagement, plaçant les fans au cœur du jeu, leur offrant des moments inoubliables et inspirant la prochaine génération de supporters et de joueurs. »

« À mesure que notre relation avec le Real Madrid s’est développée, notre présence en Espagne s’est également renforcée. Depuis notre premier vol vers Madrid en 2010, nous avons élargi notre empreinte dans le pays avec cinq vols quotidiens entre Barcelone et Madrid, ajouté de nouvelles villes à notre réseau mondial avec une connectivité fiable et pratique via Dubaï, et amélioré l’expérience de voyage en apportant les produits Emirates les plus récents et innovants dans le ciel espagnol, signe de notre engagement à long terme envers ce marché. »

Pour sa part, Florentino Pérez, Président du Real Madrid, a souligné l’importance de cet accord : « Notre partenariat reflète la relation forte et unique que nous avons construite au fil des années. Nous avons été côte à côte durant l’une des périodes les plus fructueuses de l’histoire de notre club, et nous restons déterminés à poursuivre ce chemin ensemble. »

Animés par un engagement commun envers l’excellence – sur le terrain, sur le parquet ou dans les airs – Emirates et le Real Madrid rapprochent les fans de l’action depuis 15 ans. La compagnie aérienne a affiché son soutien à l’équipe sur plusieurs appareils A380 au fil des ans avec des autocollants personnalisés mettant en vedette les joueurs de l’équipe première, ainsi que des livrées complètes sur le Boeing 777 dédié aux vols charters de Madrid à Djeddah pour la Supercoupe d’Espagne. Les deux marques emblématiques ont également collaboré pour offrir des expériences uniques aux fans, telles que des rencontres avec les joueurs, des animations les jours de match et des concours permettant aux supporters les plus passionnés d’assister aux rencontres.

L’engagement d’Emirates envers le football se reflète dans une série de partenariats durables avec certains des clubs les plus prestigieux du sport, sa marque emblématique figurant fièrement sur les maillots d’Arsenal FC, de l’AC Milan, du Real Madrid CF, du S.L. Benfica et de l’Olympique Lyonnais. Emirates est également Partenaire Platine de l’équipe première du géant allemand du football, le FC Bayern Munich. Emirates est le sponsor-titre de la Emirates FA Cup depuis près d’une décennie et, aux Émirats arabes unis, la compagnie soutient la Pro League, composée de 14 clubs en lice pour le titre national.

Le portefeuille de sponsoring d’Emirates est le plus vaste de toutes les compagnies aériennes et couvre les sports les plus populaires, les plus pratiqués et les plus suivis au monde, notamment le football, le tennis, le rugby, le basketball, la voile, le cyclisme, le golf, les courses hippiques, le cricket et même le football australien. À travers son portefeuille mondial de sponsoring, Emirates rapproche les fans des sports, des clubs et des événements qu’ils aiment.