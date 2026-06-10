Les Émirats arabes unis en tête mondiale pour la confiance dans la santé et l’IA

ABOU DHABI, 10 juin 2026 (WAM) -- Le rapport spécial 2026 Edelman Trust Barometer : Confiance et Santé indique que les Émirats arabes unis se classent en tête des 16 pays étudiés en matière de confiance dans la capacité de leurs citoyens à prendre des décisions éclairées sur la santé.

La confiance dans le secteur de la santé demeure particulièrement élevée dans le pays, accompagnée de l’un des taux d’adoption de l’intelligence artificielle les plus importants au monde pour la gestion de la santé. Alors que la confiance du public dans les systèmes de santé mondiaux diminue face à la montée de la désinformation, les Émirats arabes unis s’affirment comme un modèle international unique.

Aux Émirats arabes unis, 59 % des personnes interrogées déclarent utiliser l’intelligence artificielle pour gérer leur santé, un taux nettement supérieur à la moyenne mondiale de 35 %, illustrant l’intégration de l’IA dans les décisions de santé quotidiennes au-delà de la simple expérimentation.

Par ailleurs, la confiance envers les professionnels de santé reste très forte, avec près de neuf Émiratis sur dix (89 %) accordant leur confiance à leur médecin pour fournir des informations véridiques sur les questions de santé et la protection de la santé publique, consolidant ainsi la position des médecins comme source la plus fiable dans le domaine.

Les résultats démontrent que les consommateurs élargissent leur conception de l’expertise, considérant la technologie comme un complément d’information aux compétences des professionnels médicaux. L’intelligence artificielle s’inscrit désormais dans la façon dont les citoyens recherchent des informations et prennent des décisions de santé aux Émirats arabes unis.

Sur la scène internationale, les Émirats arabes unis se démarquent en atteignant un niveau élevé de confiance à la fois envers leur système de santé et envers la technologie. Cette double confiance favorise l’autonomisation des consommateurs, 70 % des répondants émiratis affirmant se sentir capables de trouver des informations sur la santé et de prendre des décisions éclairées.

L’écosystème de santé des Émirats arabes unis bénéficie également d’une forte confiance institutionnelle, avec 90 % des répondants exprimant leur confiance dans les autorités sanitaires locales et nationales, contre 69 % à l’échelle mondiale. Ce climat de confiance favorise l’innovation et l’adoption rapide des nouvelles technologies dans le secteur de la santé du pays.

Dans l’ensemble, les données suggèrent que les Émirats arabes unis offrent un aperçu précurseur de l’avenir des soins de santé : des consommateurs bien informés, des médecins dignes de confiance, une technologie intégrée dans les décisions quotidiennes et la confiance comme base de l’innovation. Le pays illustre que la confiance envers les médecins et envers l’intelligence artificielle n’est pas concurrentielle, mais progresse de manière complémentaire.