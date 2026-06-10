Le Salon des Carrières des Industriels 2026 attire 4 500 jeunes Émiratis, 1 000 offres d'emploi

ABOU DHABI, 10 juin 2026 (WAM) -- Le Salon des Carrières des Industriels 2026 s'est achevé mardi au Centre de l'Énergie d'Abou Dhabi après deux jours d'échanges directs entre chercheurs d'emploi émiratis et plus de 70 entreprises de premier plan des secteurs industriel, des technologies avancées et des services, participant au Programme National de Valeur Ajoutée Locale (ICV) des Émirats arabes unis.

Organisé par le Ministère de l'Industrie et des Technologies Avancées en collaboration avec son partenaire stratégique ADNOC, le salon a connu une forte affluence de milliers de jeunes Émiratis venus explorer des opportunités de carrière dans des secteurs prioritaires.

Le salon a offert plus de 1 000 opportunités d'emploi dans des secteurs prioritaires et a facilité des milliers d'entretiens d'embauche directs.

L'édition 2026 a été organisée en collaboration avec le Ministère des Ressources Humaines et de l'Émiratisation (MoHRE), le Conseil de Compétitivité des Talents Émiratis (ETCC) via le programme NAFIS, l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) et ADNOC en tant que partenaire stratégique, aux côtés du Département de l'Activation Gouvernementale (DGE) via le centre de talents Mawaheb et e&, et a été sponsorisée par Forvis Mazars, SLB et ZCAA.

Attirant plus de 4 500 chercheurs d'emploi en deux jours, l'édition 2026 a offert aux participants de précieuses opportunités d'échanger directement avec des employeurs de premier plan dans les secteurs industriels stratégiques des Émirats arabes unis.

Le salon a présenté une gamme diversifiée d'opportunités de carrière pour les talents émiratis, soulignant l'engagement des entreprises participantes à attirer et à autonomiser les talents nationaux.

Des milliers d'entretiens ont été menés au cours de l'événement de deux jours, avec plus de 800 candidats ayant réussi à passer aux étapes suivantes du recrutement auprès des employeurs participants.

En étroite collaboration avec les partenaires stratégiques et les organisations participantes, les efforts se poursuivront après le salon pour suivre les résultats des entretiens et soutenir l'achèvement des processus de recrutement, afin de garantir que les opportunités disponibles soient pourvues avec succès. Cela contribuera à accroître la participation des talents émiratis dans le secteur industriel tout en faisant progresser les objectifs d'émiratisation des Émirats arabes unis et l'agenda plus large du développement industriel.

Hasan Jasim Al Nowais, Sous-secrétaire du Ministère de l'Industrie et des Technologies Avancées, a déclaré que le salon reflète les efforts continus des Émirats arabes unis pour traduire la croissance industrielle durable en opportunités concrètes pour les talents émiratis, conformément aux objectifs de la Stratégie Nationale pour l'Industrie et les Technologies Avancées et de l'initiative "Make it in the Emirates".

« L’édition de cette année a offert des emplois de qualité et des parcours professionnels dans des secteurs vitaux et tournés vers l’avenir. Cette édition revêt une importance particulière car elle coïncide avec l’Année de la Famille 2026 des Émirats arabes unis, mettant en lumière le rôle des opportunités d’emploi significatives dans l’autonomisation de la jeunesse émiratie et l’amélioration de la qualité de vie grâce à des carrières durables dans des secteurs industriels d’avenir », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Avec plus de 800 candidats émiratis progressant vers les prochaines étapes du recrutement, nous continuons à transformer la croissance industrielle en valeur tangible pour la société et l’économie nationale. Ces résultats démontrent également le succès des Émirats arabes unis dans le renforcement de la compétitivité de leur secteur industriel et la consolidation de leur position en tant que moteur clé de la diversification économique. »

M. Al Nowais a indiqué que cette dynamique coïncide avec la croissance rapide du secteur industriel des Émirats arabes unis, renforçant le besoin de talents émiratis capables de diriger des usines intelligentes, d’adopter les technologies de la Quatrième Révolution Industrielle et de l’intelligence artificielle, et de stimuler l’innovation dans la fabrication, l’énergie propre et d’autres industries stratégiques du futur.

Ghannam Butti Al Mazrouei, Secrétaire général du Conseil de Compétitivité des Talents Émiratis (ETCC), a déclaré : « La véritable émiration commence par offrir la bonne opportunité dans le bon secteur – mais l’opportunité seule ne suffit pas. Construire une main-d’œuvre émiratie compétitive exige d’aligner les aspirations individuelles sur les besoins réels du marché du travail. Ce principe est au cœur du Salon des Carrières des Industriels, qui renforce les efforts du programme Nafis pour former les Émiratis et leur permettre de forger des parcours professionnels durables. »

Il a ajouté que le salon s’inscrit dans un écosystème intégré développé en étroite collaboration avec les partenaires stratégiques – un écosystème qui unit la formation au recrutement direct, avec l’objectif commun de faire des talents émiratis le premier choix des employeurs dans les secteurs de l’industrie et de la technologie avancées.

Mohammad Ali Al Kamali, Directeur du Commerce et de l’Industrie à l’ADIO, a déclaré : « Le talent est un facteur de compétitivité essentiel pour notre économie industrielle en croissance. Avec la contribution du secteur industriel des Émirats arabes unis à l’économie nationale atteignant 200 milliards AED, soit une augmentation de 70 % depuis 2021, investir dans la main-d’œuvre qui pilotera la prochaine phase de croissance est essentiel. »

« Les résultats du Salon des Carrières des Industriels de cette année démontrent la force de la collaboration entre l’industrie, le gouvernement et le monde académique pour créer des passerelles permettant aux Émiratis d’accéder à des carrières à forte valeur ajoutée dans des secteurs tournés vers l’avenir. En reliant l’investissement au développement des talents, Abou Dhabi construit la main-d’œuvre nécessaire pour soutenir la croissance industrielle et renforcer sa position de pôle industriel compétitif à l’échelle mondiale. »

Dr. Abdulla Al Shimmari, Directeur exécutif du Secteur de l’Activation de la Main-d’œuvre Nationale et du Centre Mawaheb au DGE, a déclaré que le salon souligne l’importance de la collaboration entre les entités gouvernementales, semi-gouvernementales et privées pour autonomiser les talents émiratis dans les secteurs émergents, en connectant directement les chercheurs d’emploi, étudiants et diplômés avec des opportunités de qualité dans les secteurs industriels et technologiques prioritaires.

« Au Centre Mawaheb, nous nous engageons à autonomiser les talents nationaux par le développement des compétences et à aligner les résultats de nos programmes de développement sur l’évolution des besoins du marché du travail. Nos efforts en 2025 ont contribué à l’amélioration des compétences de plus de 10 000 chercheurs d’emploi et à l’emploi de plus de 6 000 Émiratis dans divers secteurs, soutenant ainsi le développement de parcours professionnels durables qui suivent le rythme des transformations rapides de l’économie nationale. »

Omar Al Nuaimi, Directeur général par intérim, Commercial et ICV du groupe ADNOC, a déclaré : « À travers le Programme de Valeur Ajoutée Locale (ICV) d’ADNOC, nous restons engagés à investir dans les talents émiratis en développant les capacités, en renforçant les compétences et en créant des opportunités de croissance professionnelle à long terme. L’autonomisation des ressortissants des Émirats arabes unis pour contribuer à la croissance continue du secteur industriel est au cœur de nos efforts pour stimuler le développement économique durable et créer une valeur durable pour la nation. »

Ali Al Mansoori, Directeur général du groupe, Ressources humaines et Culture chez e&, a déclaré : « Alors que nous concluons notre participation à la huitième édition du Salon des Carrières Industrielles, nous sommes extrêmement fiers d’avoir pris part à cette initiative nationale d’envergure organisée par le Ministère de l’Industrie et des Technologies Avancées. Cet événement a offert une plateforme exceptionnelle pour rencontrer un remarquable vivier de talents émiratis ambitieux, désireux de façonner l’avenir de nos secteurs vitaux. »

Mohammed Abuhijleh, Associé directeur et PDG de Forvis Mazars, Émirats arabes unis et Oman, a déclaré : « Nous sommes fiers du succès remarquable et de la forte affluence enregistrés par le Salon des Carrières des Industriels, qui s’est imposé comme une plateforme de premier plan pour connecter les talents nationaux avec des opportunités professionnelles dans le secteur industriel. »

Dany Rahal, Directeur général de SLB Émirats arabes unis, a déclaré : « Depuis le lancement du Salon des Carrières des Industriels en 2023, nous avons assisté à son évolution en une plateforme très impactante qui connecte les talents émiratis avec les principaux employeurs des secteurs stratégiques du pays. »

Alyazia Al Ahbabi, d’Al Ain, a déclaré : « Je tiens à remercier le Salon des Carrières des Industriels pour cette excellente opportunité, et Forvis Mazars pour avoir rendu le processus si fluide et facilité les démarches et la signature le même jour. »

Hesham Adam, 24 ans, d’Abou Dhabi, titulaire d’un diplôme lié au secteur biomédical, a déclaré : « Le salon m’a donné un aperçu précieux d’une gamme d’opportunités en adéquation avec mon parcours académique en ingénierie et technologies avancées. J’ai pris le temps d’explorer les entreprises participantes et j’ai soumis des candidatures à cinq d’entre elles. L’un des aspects les plus précieux du salon a été la possibilité de nouer des contacts et de mieux comprendre le secteur de l’ingénierie, y compris la manière dont les connaissances et compétences que j’ai développées peuvent être appliquées au-delà du laboratoire. »

Le Ministère de l’Industrie et des Technologies Avancées a réaffirmé son engagement à autonomiser les talents émiratis et à renforcer leur participation au parcours de développement industriel de la nation en offrant des emplois de haute qualité, des formations et des parcours de développement professionnel dans des secteurs industriels tournés vers l’avenir.