La Dubai- Future- Foundation -ouvre - candidatures -échelle mondiale - troisième édition -programme FEEL

DUBAÏ, 10 juin 2026 (WAM) -- La Dubai Future Foundation (DFF) a ouvert les candidatures pour la troisième cohorte de FEEL : A Disruptive Futures Programme, le premier programme international de ce type dans la région, conçu pour les cadres, entrepreneurs, décideurs politiques, stratèges, leaders d’opinion, investisseurs, experts sectoriels et innovateurs.

Organisé par la Dubai Future Academy, une initiative de la Dubai Future Foundation, ce programme de trois semaines comprend des sessions plénières, des ateliers interactifs, des présentations de technologies émergentes et des exercices de prospective animés par des experts mondiaux dans des domaines futuristes clés. Les candidatures sont ouvertes à l’échelle mondiale jusqu’au 10 juillet sur www.dubaifuture.ae/feel-2026.

FEEL offre une expérience complète alliant savoir, applications pratiques et immersion directe dans le futur. Les participants développent des compétences en prospective, explorent les grandes tendances mondiales et les technologies émergentes. Ils interagissent également directement avec l’écosystème de pointe de Dubaï dédié à la conception, au test et à la mise en œuvre de solutions innovantes.

Les participants apprendront à transformer les connaissances prospectives en opportunités concrètes afin d’améliorer la préparation de leurs organisations et secteurs.

Le programme s’articule autour de deux axes. L’axe intellectuel couvre la prospective, la pensée du futur, l’innovation émergente et de rupture.

L’axe expérientiel emmène les participants sur le terrain, avec des visites de centres de recherche de pointe, d’institutions scientifiques et de pôles de connaissance à travers Dubaï et les Émirats arabes unis, notamment les Dubai Future Labs, le Dubai Health Innovation Centre et d’autres laboratoires d’innovation de diverses entités. Ces visites offrent aux participants une exposition directe aux meilleures pratiques mondiales en matière d’innovation et de prospective, complétée par des projets pratiques et des opportunités de réseautage.

Abdulaziz AlJaziri, Directeur général adjoint et Directeur des opérations de la DFF, a déclaré que le programme continuera de jouer un rôle central dans le développement de leaders nationaux et mondiaux qui façonnent les secteurs du futur, conformément à l’engagement de la DFF à renforcer la préparation au futur et les capacités de prospective. Le programme met en lumière les principales tendances mondiales et les opportunités émergentes pouvant être exploitées au bénéfice des sociétés.

Abdulaziz AlJaziri a ajouté que la prospective est devenue l’une des compétences les plus cruciales pour les gouvernements, les institutions et les dirigeants face à l’évolution rapide de la région et du monde. « À travers FEEL, nous visons à doter un groupe sélectionné de leaders et d’innovateurs des outils nécessaires pour comprendre les mutations à venir, s’engager avec les technologies émergentes et transformer les connaissances du futur en décisions et solutions non conventionnelles. Cela fera la différence à l’avenir en proposant des idées créatives qui exploitent les technologies les plus récentes pour être prêts aux opportunités actuelles et futures », a-t-il déclaré.

Les participants prendront part à des sessions spécialisées couvrant la pensée du futur, la pensée critique, les technologies émergentes, les innovations de rupture, la santé et la longévité, ainsi que les sciences avancées. La deuxième cohorte du programme a attiré 30 participants issus de 15 pays, sélectionnés parmi 401 candidatures reçues de 68 pays.

Pour plus d’informations et pour postuler, veuillez consulter : www.dubaifuture.ae/feel-2026.