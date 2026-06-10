Les Émirats arabes unis condamnent fermement les attaques terroristes menées par l’Iran contre Bahreïn, le Koweït et la Jordanie

ABOU DHABI, 10 juin 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes et non provoquées par missiles balistiques et drones menées par l’Iran, qui ont visé le Royaume de Bahreïn, l’État du Koweït et le Royaume hachémite de Jordanie. Dans une déclaration, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a affirmé que ces attaques terroristes constituent une violation flagrante de la souveraineté des trois nations sœurs ainsi qu’une menace pour leur sécurité et leur stabilité.

Le Ministère a exprimé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec le Royaume de Bahreïn, l’État du Koweït et le Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que son soutien à toutes les mesures visant à préserver leur sécurité et leur stabilité.