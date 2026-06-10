Trois programmes de l’UAEU obtiennent l’accréditation internationale AQAS jusqu’en 2031

AL AIN, le 10 juin 2026 (WAM) -- L’Université des Émirats arabes unis (UAEU) a reçu l’accréditation internationale complète de l’agence allemande Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS) pour trois programmes académiques du Collège des sciences humaines et sociales.

Ces programmes incluent le Bachelor of Arts en littérature anglaise et le Bachelor of Arts en études de traduction, proposés par le Département des langues et littératures, ainsi que le Bachelor of Arts en linguistique du Département des sciences cognitives.

L’accréditation a été accordée après que les programmes ont rempli l’ensemble des critères et exigences fixés par le comité d’accréditation d’AQAS, à l’issue d’une évaluation académique approfondie menée à l’automne 2024. AQAS a validé l’accréditation de ces trois programmes jusqu’en mars 2031.

Cette distinction met en lumière les efforts constants de l’université pour renforcer la qualité de ses programmes académiques et assurer leur alignement avec les normes internationales de l’enseignement supérieur. Elle contribue également à former des diplômés possédant les connaissances et compétences nécessaires pour s’adapter à l’évolution des tendances mondiales et aux exigences du marché du travail.

Le Professeur Mohamed Bin Huwaidin, doyen du Collège des sciences humaines et sociales, a souligné que l’accréditation internationale de trois programmes par AQAS illustre l’engagement continu du collège à maintenir les plus hauts standards de qualité académique et à développer durablement ses offres éducatives.

Il a ajouté : « Les programmes Bachelor of Arts en littérature anglaise, Bachelor of Arts en études de traduction et Bachelor of Arts en linguistique jouent un rôle clé dans la formation de professionnels qualifiés dans les domaines des langues, de la communication, de la traduction et de la linguistique. Ces cursus répondent aux besoins des secteurs culturels, éducatifs, médiatiques et fondés sur la connaissance à travers les Émirats arabes unis. »

Il a réaffirmé la volonté du collège de poursuivre ses efforts pour enrichir ses programmes académiques et renforcer leur compétitivité sur le plan régional et international.

L’accréditation AQAS est considérée comme l’une des principales reconnaissances internationales en matière d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur. Elle s’appuie sur les Normes et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur (ESG), confirmant que les programmes respectent des critères internationalement reconnus en matière de qualité, d’évaluation et d’amélioration continue.