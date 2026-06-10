Le Conseil de la FANR renforce le cadre réglementaire nucléaire et la coopération internationale en 2026

ABOU DHABI, 10 juin 2026 (WAM) -- Le Conseil d'administration de l'Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR) a tenu sa réunion, au cours de laquelle les membres ont examiné les principaux développements réglementaires et les priorités stratégiques soutenant la progression continue du cadre réglementaire nucléaire et radiologique des Émirats arabes unis.

Le Conseil a été informé des résultats de la récente visite du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à la centrale nucléaire de Barakah.

Lors de cette visite, Rafael Grossi a salué le programme nucléaire pacifique des Émirats arabes unis ainsi que leur engagement continu envers les normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire, de sécurité, de transparence et de coopération internationale.

Le Directeur général de l'AIEA a également souligné la réponse transparente, efficace et coordonnée des Émirats arabes unis à l'incident survenu à la centrale nucléaire de Barakah. Il a loué le professionnalisme et la résilience des équipes impliquées et a souligné la solidité des dispositifs de sûreté, de sécurité et de préparation aux situations d'urgence du secteur nucléaire des Émirats arabes unis.

Rafael Grossi a réaffirmé l'importance de protéger les installations nucléaires contre les attaques et les menaces conformément aux principes et normes internationaux.

Le Conseil a souligné que cette visite a renforcé la confiance internationale dans le cadre réglementaire solide des Émirats arabes unis et a mis en lumière la force de la coopération de longue date entre les Émirats arabes unis et l'AIEA.

a été informé sur l'état opérationnel des quatre unités de la centrale nucléaire de Barakah, y compris les arrêts planifiés pour rechargement du combustible nucléaire et les activités de maintenance. La FANR poursuit ses inspections régulières afin de vérifier la conformité de l'exploitant aux exigences réglementaires et d'assurer le fonctionnement sûr et sécurisé continu de la centrale.

Le Conseil a également été informé des progrès réalisés dans l'élaboration d'un nouveau Règlement sur les mesures d'exécution par la FANR (FANR-REG-18), une amélioration significative du cadre réglementaire nucléaire des Émirats arabes unis. Ce règlement définira un cadre pour la mise en œuvre des mesures d'exécution, y compris les actions correctives, les amendes administratives et les sanctions administratives, applicables aux personnes exerçant des activités réglementées en vertu de la n° 6 de 2009. Ce règlement renforcera davantage l'efficacité et la transparence de la supervision réglementaire de la FANR et encouragera la conformité dans le secteur nucléaire et radiologique des Émirats arabes unis.

En outre, le Conseil a approuvé de nouveaux protocoles d'accord et accords à conclure en 2026, couvrant la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques, la préparation et la réponse aux situations d'urgence, ainsi que des initiatives de recherche et développement. Ces collaborations demeurent une pierre angulaire du programme nucléaire des Émirats arabes unis, soutenant l'échange d'expertise, renforçant l'efficacité réglementaire et favorisant l'adoption des meilleures pratiques internationales.

Le Conseil a également approuvé le rapport annuel 2025 de la FANR, qui met en avant les principales activités réglementaires, réalisations et étapes franchies par l'Autorité au cours de l'année. Ce rapport reflète les efforts continus de la FANR pour garantir les normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire, de sécurité, de garanties et de protection contre les radiations, tout en soutenant le développement durable du programme nucléaire pacifique des Émirats arabes unis.